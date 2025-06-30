В состоянии стагнации находится 69% российской экономики, - СВР
В России прослеживаются глубоко кризисные процессы в сферах угольной промышленности, нефтепереработке, строительстве, автопромышленности и логистике.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, указанные отрасли формируют около 17% совокупного дохода федерального бюджета РФ.
В реальном состоянии стагнации находится 52% экономики. Прежде всего это касается обрабатывающей сферы.
В СВР отмечают, что основной причиной является то, что более 40% российских предприятий имеют обязательства, втрое превышающие их прибыль. При этом оборотный капитал все больше зависит от кредиторской задолженности, поскольку банковское кредитование - и слишком дорогое, и фактически недоступное.
"С целью сокрытия реальных статистических данных и недопущения паники в российском обществе относительно финансового состояния, в РФ приняли решение отнести информацию об экономике и внешней торговле к сведениям, составляющим государственную тайну. Отныне для успокоения общественности будут публиковать только выборочные, выгодные для власти показатели", - добавили во внешней разведке.
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Слава Богу, у нас фсьо харашо - ге ж?
"ЄС вводить нечутливі санкції"
Доречі нагадай чому в Українській економіці 15,5% , а на рашці 20,00%
Ну от завтра вже точно впаде!!! Або через рік...
Вже не виходить так істерити про
"ЄС вводить слабкі санкції"
або
"Санкції вас лише змінюють"
ракет, шахедів, літаків, кораблів, підводних човнів, бк та живого дикого тупорилого м'яса у кацапів ще доста, біди можуть наробити чимало