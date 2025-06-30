В России прослеживаются глубоко кризисные процессы в сферах угольной промышленности, нефтепереработке, строительстве, автопромышленности и логистике.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, указанные отрасли формируют около 17% совокупного дохода федерального бюджета РФ.

В реальном состоянии стагнации находится 52% экономики. Прежде всего это касается обрабатывающей сферы.

В СВР отмечают, что основной причиной является то, что более 40% российских предприятий имеют обязательства, втрое превышающие их прибыль. При этом оборотный капитал все больше зависит от кредиторской задолженности, поскольку банковское кредитование - и слишком дорогое, и фактически недоступное.

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"С целью сокрытия реальных статистических данных и недопущения паники в российском обществе относительно финансового состояния, в РФ приняли решение отнести информацию об экономике и внешней торговле к сведениям, составляющим государственную тайну. Отныне для успокоения общественности будут публиковать только выборочные, выгодные для власти показатели", - добавили во внешней разведке.