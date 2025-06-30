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Новости Состояние российской экономики
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В состоянии стагнации находится 69% российской экономики, - СВР

Стагнация российской экономики

В России прослеживаются глубоко кризисные процессы в сферах угольной промышленности, нефтепереработке, строительстве, автопромышленности и логистике.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, указанные отрасли формируют около 17% совокупного дохода федерального бюджета РФ.

В реальном состоянии стагнации находится 52% экономики. Прежде всего это касается обрабатывающей сферы.

В СВР отмечают, что основной причиной является то, что более 40% российских предприятий имеют обязательства, втрое превышающие их прибыль. При этом оборотный капитал все больше зависит от кредиторской задолженности, поскольку банковское кредитование - и слишком дорогое, и фактически недоступное.

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"С целью сокрытия реальных статистических данных и недопущения паники в российском обществе относительно финансового состояния, в РФ приняли решение отнести информацию об экономике и внешней торговле к сведениям, составляющим государственную тайну. Отныне для успокоения общественности будут публиковать только выборочные, выгодные для власти показатели", - добавили во внешней разведке.

Автор: 

россия (96455) СВР (149) экономика (3889)


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Топ комментарии
+12
У стані стагнації перебуває 69% російської економіки

Слава Богу, у нас фсьо харашо - ге ж?
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30.06.2025 18:35 Ответить
+8
Що, до сих пір?
Ну от завтра вже точно впаде!!! Або через рік...
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30.06.2025 18:36 Ответить
+6
2-3 месяца. Буданов зуб даёт.
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30.06.2025 18:40 Ответить
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У стані стагнації перебуває 69% російської економіки

Слава Богу, у нас фсьо харашо - ге ж?
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30.06.2025 18:35 Ответить
Ні, просто в пику тим "все пропальщикам", що розповідають прохолодні оповідки , як
"ЄС вводить нечутливі санкції"

Доречі нагадай чому в Українській економіці 15,5% , а на рашці 20,00%
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30.06.2025 18:46 Ответить
А якщо прибрати західні вливання?
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30.06.2025 19:05 Ответить
А навіщо прибирати західні вливання?
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30.06.2025 19:20 Ответить
А щоб АРТЕМ Булискерия #524928 не вийо*увався.
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30.06.2025 19:33 Ответить
поплач-полегшає
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30.06.2025 18:46 Ответить
да,слава богу у нас все хорошо, все работает, наступаем, тцк никого не отлавливает, народ сам валит сознательно на фронт
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30.06.2025 19:55 Ответить
Що, до сих пір?
Ну от завтра вже точно впаде!!! Або через рік...
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30.06.2025 18:36 Ответить
2-3 месяца. Буданов зуб даёт.
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30.06.2025 18:40 Ответить
А що таке ?
Вже не виходить так істерити про
"ЄС вводить слабкі санкції"
або
"Санкції вас лише змінюють"
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30.06.2025 18:47 Ответить
ті всі санкції Захід міг би та навіть і мав би ввести проти русні ще до кінця 22-го року, а не дробити їх на пакети... стагнація - на 4-му році відкритої війни - це муйня по суті.. бо після стагнації будуть говорити про стагфляцію і так поступово дійдуть і до рецесії.
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30.06.2025 19:05 Ответить
Ну і йух на неї...
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30.06.2025 18:40 Ответить
І що? Треба Зельоним продовжувати розкрадати кошти, щоб не потрапили на Оборону, і чекати поки Кацапія розвалиться, а Пуйло здохне!
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30.06.2025 18:40 Ответить
Жалко, что не 73%, но это поправимо.
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30.06.2025 18:41 Ответить
люся абристович звіт надала?
ракет, шахедів, літаків, кораблів, підводних човнів, бк та живого дикого тупорилого м'яса у кацапів ще доста, біди можуть наробити чимало
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30.06.2025 18:42 Ответить
А от у москалів....!!!!!!
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30.06.2025 18:42 Ответить
ну так...вони готові їсти кізяки і ягель, але все одно будуть виробляти за місяць по 3тис.шахедів,по 5 тис.далекобійних дронів та по 300 ракет, вялічіє ****..
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30.06.2025 18:44 Ответить
Ще 2-3 тижні, - і фсьо. )
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30.06.2025 18:48 Ответить
і 2-3 пуски
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30.06.2025 19:07 Ответить
У стані стагнації перебуває 69% економіки росії ,що позволяє нарощувати виробництва ракет, шахів, а в Україні все "добре" потроху відходимо . Кожен день залишаємо піде@ам часточку Української землі.
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30.06.2025 18:51 Ответить
Та ні! 69,945%, зуб даю!
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30.06.2025 20:00 Ответить
 
 