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Новини Стан російської економіки
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У стані стагнації перебуває 69% російської економіки, - СЗР

Стагнація російської економіки

У Росії простежуються глибоко кризові процеси у сферах вугільної промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зазначені галузі формують близько 17% сукупного доходу федерального бюджету РФ.

У реальному стані стагнації перебуває 52% економіки. Насамперед це стосується обробної сфери.

У СЗР зауважують, що основною причиною є те, що понад 40 % російських підприємств мають зобов’язання, що втричі перевищують їхній прибуток. При цьому оборотний капітал дедалі більше залежить від кредиторської заборгованості, оскільки банківське кредитування – і занадто дороге, і фактично недоступне.

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"З метою приховування реальних статистичних даних і недопущення паніки в російському суспільстві щодо фінансового стану, в рф ухвалили рішення віднести інформацію про економіку та зовнішню торгівлю до відомостей, що становлять державну таємницю. Відтепер для заспокоєння громадськості публікуватимуть лише вибіркові, вигідні для влади показники", - додали в зовнішній розвідці.

Автор: 

росія (66478) СЗР Служба зовнішньої розвідки (134) економіка (940)


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Топ коментарі
+8
У стані стагнації перебуває 69% російської економіки

Слава Богу, у нас фсьо харашо - ге ж?
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30.06.2025 18:35 Відповісти
+5
Що, до сих пір?
Ну от завтра вже точно впаде!!! Або через рік...
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30.06.2025 18:36 Відповісти
+5
2-3 месяца. Буданов зуб даёт.
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30.06.2025 18:40 Відповісти
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У стані стагнації перебуває 69% російської економіки

Слава Богу, у нас фсьо харашо - ге ж?
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30.06.2025 18:35 Відповісти
Ні, просто в пику тим "все пропальщикам", що розповідають прохолодні оповідки , як
"ЄС вводить нечутливі санкції"

Доречі нагадай чому в Українській економіці 15,5% , а на рашці 20,00%
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30.06.2025 18:46 Відповісти
А якщо прибрати західні вливання?
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30.06.2025 19:05 Відповісти
А навіщо прибирати західні вливання?
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30.06.2025 19:20 Відповісти
поплач-полегшає
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30.06.2025 18:46 Відповісти
Що, до сих пір?
Ну от завтра вже точно впаде!!! Або через рік...
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30.06.2025 18:36 Відповісти
2-3 месяца. Буданов зуб даёт.
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30.06.2025 18:40 Відповісти
А що таке ?
Вже не виходить так істерити про
"ЄС вводить слабкі санкції"
або
"Санкції вас лише змінюють"
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30.06.2025 18:47 Відповісти
ті всі санкції Захід міг би та навіть і мав би ввести проти русні ще до кінця 22-го року, а не дробити їх на пакети... стагнація - на 4-му році відкритої війни - це муйня по суті.. бо після стагнації будуть говорити про стагфляцію і так поступово дійдуть і до рецесії.
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30.06.2025 19:05 Відповісти
Ну і йух на неї...
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30.06.2025 18:40 Відповісти
І що? Треба Зельоним продовжувати розкрадати кошти, щоб не потрапили на Оборону, і чекати поки Кацапія розвалиться, а Пуйло здохне!
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30.06.2025 18:40 Відповісти
Жалко, что не 73%, но это поправимо.
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30.06.2025 18:41 Відповісти
люся абристович звіт надала?
ракет, шахедів, літаків, кораблів, підводних човнів, бк та живого дикого тупорилого м'яса у кацапів ще доста, біди можуть наробити чимало
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30.06.2025 18:42 Відповісти
А от у москалів....!!!!!!
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30.06.2025 18:42 Відповісти
ну так...вони готові їсти кізяки і ягель, але все одно будуть виробляти за місяць по 3тис.шахедів,по 5 тис.далекобійних дронів та по 300 ракет, вялічіє ****..
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30.06.2025 18:44 Відповісти
Ще 2-3 тижні, - і фсьо. )
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30.06.2025 18:48 Відповісти
і 2-3 пуски
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30.06.2025 19:07 Відповісти
У стані стагнації перебуває 69% економіки росії ,що позволяє нарощувати виробництва ракет, шахів, а в Україні все "добре" потроху відходимо . Кожен день залишаємо піде@ам часточку Української землі.
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30.06.2025 18:51 Відповісти
 
 