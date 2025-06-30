У стані стагнації перебуває 69% російської економіки, - СЗР
У Росії простежуються глибоко кризові процеси у сферах вугільної промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зазначені галузі формують близько 17% сукупного доходу федерального бюджету РФ.
У реальному стані стагнації перебуває 52% економіки. Насамперед це стосується обробної сфери.
У СЗР зауважують, що основною причиною є те, що понад 40 % російських підприємств мають зобов’язання, що втричі перевищують їхній прибуток. При цьому оборотний капітал дедалі більше залежить від кредиторської заборгованості, оскільки банківське кредитування – і занадто дороге, і фактично недоступне.
"З метою приховування реальних статистичних даних і недопущення паніки в російському суспільстві щодо фінансового стану, в рф ухвалили рішення віднести інформацію про економіку та зовнішню торгівлю до відомостей, що становлять державну таємницю. Відтепер для заспокоєння громадськості публікуватимуть лише вибіркові, вигідні для влади показники", - додали в зовнішній розвідці.
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Слава Богу, у нас фсьо харашо - ге ж?
"ЄС вводить нечутливі санкції"
Доречі нагадай чому в Українській економіці 15,5% , а на рашці 20,00%
Ну от завтра вже точно впаде!!! Або через рік...
Вже не виходить так істерити про
"ЄС вводить слабкі санкції"
або
"Санкції вас лише змінюють"
ракет, шахедів, літаків, кораблів, підводних човнів, бк та живого дикого тупорилого м'яса у кацапів ще доста, біди можуть наробити чимало