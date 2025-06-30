У стані стагнації перебуває 69% російської економіки, - СЗР

У Росії простежуються глибоко кризові процеси у сферах вугільної промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зазначені галузі формують близько 17% сукупного доходу федерального бюджету РФ.

У реальному стані стагнації перебуває 52% економіки. Насамперед це стосується обробної сфери.

У СЗР зауважують, що основною причиною є те, що понад 40 % російських підприємств мають зобов’язання, що втричі перевищують їхній прибуток. При цьому оборотний капітал дедалі більше залежить від кредиторської заборгованості, оскільки банківське кредитування – і занадто дороге, і фактично недоступне.

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"З метою приховування реальних статистичних даних і недопущення паніки в російському суспільстві щодо фінансового стану, в рф ухвалили рішення віднести інформацію про економіку та зовнішню торгівлю до відомостей, що становлять державну таємницю. Відтепер для заспокоєння громадськості публікуватимуть лише вибіркові, вигідні для влади показники", - додали в зовнішній розвідці.