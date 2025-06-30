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Новости Фильм Куба и Аляска
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Фильм "Куба и Аляска" о двух украинских парамедиках получил две награды на Брюссельском кинофестивале

фильм

Документальная лента "Куба и Аляска" режиссера Егора Трояновского получила Приз жюри и Приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Брюсселе (BRIFF).

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Фильм рассказывает историю двух украинских парамедиков, которые спасают жизни на передовой и продолжают бороться даже тогда, когда война меняет их жизнь навсегда.

"Куба и Аляска" - это совместная работа Украины, Бельгии и Франции, участвовавшая в престижном конкурсе Directors' Week на Brussels International Film Festival. Жюри Брюссельского кинофестиваля отметили фильм сразу двумя наградами.

фильм
Команда и героини фильма на фестивальной сцене в Брюсселе

"Есть фраза, которую часто можно увидеть на чашках и футболках: "В фильмах супергерои спасают мир. Но в реальной жизни - это украинцы, и вот они, Куба и Аляска. Две украинки, которые действительно спасают мир на земле, а теперь делают это и на экране", - сказал во время вручения награды режиссер Егор Трояновский.

фильм
Режиссер и главные героини фильма в Брюсселе

Мировая премьера "Кубы и Аляски" состоялась 19 июня на одном из крупнейших европейских фестивалей документального кино Sheffield Doc Fest в Великобритании. Бельгийская премьера прошла 22 июня на BRIFF.

Во всеукраинский прокат фильм выйдет 14 августа.

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Автор: 

Брюссель (620) кинофестиваль (162)


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Женщин а войске процентов 5 а шуму вокруг них больше чем от лгбт😂
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01.07.2025 00:56 Ответить
Яка зневага до справжніх воїнів, фільм про двух безкорисних шмар...
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01.07.2025 01:33 Ответить
 
 