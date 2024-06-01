В Киеве 7-9 июня пройдет фестиваль документалистики "Война в объективе". ВИДЕО

В Украинском доме в Киеве 7-9 июня пройдет фестиваль документалистики "Война в объективе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс фестиваля.

В программе фестиваля - церемония награждения победителей конкурса "Война в объективе", премьеры документальных фильмов "Щиты Киева" и "Журналист в форме". Зрители также увидят ленту Андрея Ризоля из цикла документальных фильмов "Культура vs война" и посмотрят художественную картину Ахтема Сеитаблаева "Киборги". Организатор фестиваля - Служба связей с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ ("ТРО Медиа").

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Вход на все мероприятия фестиваля свободный, по обязательной предварительной регистрации по ссылке. Из соображений безопасности точное время мероприятий будет сообщено только зарегистрированным участникам накануне фестиваля.

Аккредитация журналистов и съемочных групп: Валентин Калашник, (050) 331 11 99 (WhatsApp)

Программа фестиваля документалистики "Война в объективе" 7-9 июня 2024 года, Украинский дом (г. Киев, ул. Крещатик, 2)

7 июня.

Церемония награждения победителей конкурса "Война в объективе".

Премьера документального фильма "Журналист в форме".

Церемония награждения победителей конкурса "Война в объективе".

Цель конкурса - отметить авторов лучших журналистских работ о борьбе украинского народа, национальном сопротивлении и победе украинских воинов. Журналистские материалы, присланные на конкурс "Война в объективе", оценивали члены жюри, в состав которого вошли бывшие журналисты, которые сейчас служат в Вооруженных силах Украины.

Организаторы получили 385 заявок в семи номинациях - "Видеорепортаж", "Текстовый репортаж", "Лучший оператор", "Интервью", "Фоторепортаж", "Радиорепортаж/подкаст", "Любимец (судьбы) зрительских симпатий". Подробнее о поданных работах здесь. Подробнее о конкурсе "Война в объективе" здесь. Организатор конкурса Служба связей с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ ("ТРО Медиа").

"Журналист в форме"

(реж. Юрий Мацарский, Максим Курочкин, ТРО Медиа)

В начале большой войны журналист, ученый, пиар-менеджер Владимир Мукан простым солдатом присоединился в ряды 118-й бригады ТрО. Он очень быстро освоил военную науку и вскоре получил офицерское звание. Мужчина не боялся брать ответственность на себя за побратимов в наиболее острых ситуациях на фронте. Однако во время ожесточенных боев под Бахмутом враг накрыл штурмовую группу Владимира Мукана минометным обстрелом. В результате полученных ранений герой погиб.

8 июня

Показ документального фильма "Культура vs война".

Показ документального фильма "Готовые к сопротивлению. 107-я бригада ТрО".

"Культура vs война"

(реж. Кадим Тарасов, прод. Андрей Ризоль, "Смотри украинское!")

Это - документальное исследование природы творческой личности, которая взяла в руки оружие и стала на защиту своей страны. О том, как режиссеры, музыканты, кинематографисты, надевая пиксель, и несмотря на все ужасы войны, генерируют новые смыслы украинской культуры. Героями проекта стали: Сергей Михальчук, Ахтем Сеитаблаев, группа "Антитела", Тарас Компаниченко, Влада и Константин Либеровы, Сергей Жадан, Ярослав Пилунский, Юрий Грузинов, Михаил Ильенко, Дмитрий Линартович, Евгений Нищук и Алексей Тритенко.

Трейлер к ленте можно посмотреть здесь.

"Готовы к сопротивлению. 107 бригада ТрО"

(реж. Александр Ткачук, Николай Кобилюк, ТРО Медиа)

Первые бои и первые победы черновицкой бригады теробороны - в документальной ленте "107 бригада" из цикла "Готовые к сопротивлению". Этот фильм - о простых людях, их истории и личные мотивации, которые подтолкнули людей пойти в армию. Лента пропитана буковинской аутентичностью, вдохновляющими историями и трогательной мотивацией людей из гражданской жизни, которые стали настоящими воинами.

Трейлер к ленте можно посмотреть здесь.

9 июня

Премьера документального фильма "Щиты Киева".

Показ художественного фильма "Киборги".

"Щиты Киева"

(реж. Дмитрий Гавриленко, Олесь Кацион, ТРО Медиа)

Фильм рассказывает о ключевых военных позициях под Киевом, которые занимали теробороновцы в начале полномасштабного вторжения. Боевая и героическая работа подразделений ТРО в те дни сыграла важнейшую роль в защите столицы от армии РФ.

Это история о мужестве и доблести военнослужащих 112-й отдельной бригады ТРО, которая наряду с другими боевыми подразделениями ВСУ обороняла столицу во время активных попыток наступления российских войск с севера государства. Именно эта бригада дала жизнь и сформировала "костяк" еще одному боевому подразделению - 241-й ОБр ТрО. В ходе событий в начале большой войны эти бригады стали своеобразными щитами Киева.

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"Киборги. Герои не умирают"

(реж. Ахтем Сеитаблаев)

Легендарный художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева об обороне Донецкого аэропорта во время войны на Донбассе. В главной роли - шестеро военных, которые отправляются на боевое дежурство в аэропорт. Для всей страны они - киборги. Но что значит быть киборгом? Перед нами на экране предстают обычные украинцы - разного возраста, которые говорят на разных языках, но которые имеют общую цель - жить в новой Украине. Они сделали свой выбор и готовы за него убивать врага и идти до конца.

Трейлер к фильму можно посмотреть здесь.