В Киеве 7-9 июня пройдет фестиваль документалистики "Война в объективе". ВИДЕО
В Украинском доме в Киеве 7-9 июня пройдет фестиваль документалистики "Война в объективе".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс фестиваля.
В программе фестиваля - церемония награждения победителей конкурса "Война в объективе", премьеры документальных фильмов "Щиты Киева" и "Журналист в форме". Зрители также увидят ленту Андрея Ризоля из цикла документальных фильмов "Культура vs война" и посмотрят художественную картину Ахтема Сеитаблаева "Киборги". Организатор фестиваля - Служба связей с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ ("ТРО Медиа").
Вход на все мероприятия фестиваля свободный, по обязательной предварительной регистрации по ссылке. Из соображений безопасности точное время мероприятий будет сообщено только зарегистрированным участникам накануне фестиваля.
Аккредитация журналистов и съемочных групп: Валентин Калашник, (050) 331 11 99 (WhatsApp)
Программа фестиваля документалистики "Война в объективе" 7-9 июня 2024 года, Украинский дом (г. Киев, ул. Крещатик, 2)
7 июня.
Церемония награждения победителей конкурса "Война в объективе".
Премьера документального фильма "Журналист в форме".
Церемония награждения победителей конкурса "Война в объективе".
Цель конкурса - отметить авторов лучших журналистских работ о борьбе украинского народа, национальном сопротивлении и победе украинских воинов. Журналистские материалы, присланные на конкурс "Война в объективе", оценивали члены жюри, в состав которого вошли бывшие журналисты, которые сейчас служат в Вооруженных силах Украины.
Организаторы получили 385 заявок в семи номинациях - "Видеорепортаж", "Текстовый репортаж", "Лучший оператор", "Интервью", "Фоторепортаж", "Радиорепортаж/подкаст", "Любимец (судьбы) зрительских симпатий". Подробнее о поданных работах здесь. Подробнее о конкурсе "Война в объективе" здесь. Организатор конкурса Служба связей с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ ("ТРО Медиа").
"Журналист в форме"
(реж. Юрий Мацарский, Максим Курочкин, ТРО Медиа)
В начале большой войны журналист, ученый, пиар-менеджер Владимир Мукан простым солдатом присоединился в ряды 118-й бригады ТрО. Он очень быстро освоил военную науку и вскоре получил офицерское звание. Мужчина не боялся брать ответственность на себя за побратимов в наиболее острых ситуациях на фронте. Однако во время ожесточенных боев под Бахмутом враг накрыл штурмовую группу Владимира Мукана минометным обстрелом. В результате полученных ранений герой погиб.
8 июня
Показ документального фильма "Культура vs война".
Показ документального фильма "Готовые к сопротивлению. 107-я бригада ТрО".
"Культура vs война"
(реж. Кадим Тарасов, прод. Андрей Ризоль, "Смотри украинское!")
Это - документальное исследование природы творческой личности, которая взяла в руки оружие и стала на защиту своей страны. О том, как режиссеры, музыканты, кинематографисты, надевая пиксель, и несмотря на все ужасы войны, генерируют новые смыслы украинской культуры. Героями проекта стали: Сергей Михальчук, Ахтем Сеитаблаев, группа "Антитела", Тарас Компаниченко, Влада и Константин Либеровы, Сергей Жадан, Ярослав Пилунский, Юрий Грузинов, Михаил Ильенко, Дмитрий Линартович, Евгений Нищук и Алексей Тритенко.
Трейлер к ленте можно посмотреть здесь.
"Готовы к сопротивлению. 107 бригада ТрО"
(реж. Александр Ткачук, Николай Кобилюк, ТРО Медиа)
Первые бои и первые победы черновицкой бригады теробороны - в документальной ленте "107 бригада" из цикла "Готовые к сопротивлению". Этот фильм - о простых людях, их истории и личные мотивации, которые подтолкнули людей пойти в армию. Лента пропитана буковинской аутентичностью, вдохновляющими историями и трогательной мотивацией людей из гражданской жизни, которые стали настоящими воинами.
Трейлер к ленте можно посмотреть здесь.
9 июня
Премьера документального фильма "Щиты Киева".
Показ художественного фильма "Киборги".
"Щиты Киева"
(реж. Дмитрий Гавриленко, Олесь Кацион, ТРО Медиа)
Фильм рассказывает о ключевых военных позициях под Киевом, которые занимали теробороновцы в начале полномасштабного вторжения. Боевая и героическая работа подразделений ТРО в те дни сыграла важнейшую роль в защите столицы от армии РФ.
Это история о мужестве и доблести военнослужащих 112-й отдельной бригады ТРО, которая наряду с другими боевыми подразделениями ВСУ обороняла столицу во время активных попыток наступления российских войск с севера государства. Именно эта бригада дала жизнь и сформировала "костяк" еще одному боевому подразделению - 241-й ОБр ТрО. В ходе событий в начале большой войны эти бригады стали своеобразными щитами Киева.
"Киборги. Герои не умирают"
(реж. Ахтем Сеитаблаев)
Легендарный художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева об обороне Донецкого аэропорта во время войны на Донбассе. В главной роли - шестеро военных, которые отправляются на боевое дежурство в аэропорт. Для всей страны они - киборги. Но что значит быть киборгом? Перед нами на экране предстают обычные украинцы - разного возраста, которые говорят на разных языках, но которые имеют общую цель - жить в новой Украине. Они сделали свой выбор и готовы за него убивать врага и идти до конца.
Трейлер к фильму можно посмотреть здесь.
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