У Києві 7-9 червня пройде фестиваль документалістики "Війна в об’єктиві". ВIДЕО

В Українському домі в Києві 7-9 червня пройде фестиваль документалістики "Війна в об’єктиві".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на анонс фестивалю.

У програмі фестивалю – церемонія нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві", прем’єри документальних фільмів "Щити Києва" та "Журналіст у формі". Глядачі також побачать стрічку Андрія Різоля із циклу документальних фільмів "Культура vs війна" і переглянуть художню картину Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги". Організатор фестивалю – Служба зв’язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ ("ТРО Медіа").

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Вхід на всіх заходи фестивалю вільний, за обов’язковою попередньою реєстрацією за посиланням. З міркувань безпеки точний час заходів буде повідомлено лише зареєстрованим учасникам напередодні фестивалю.

Акредитація журналістів та знімальних груп: Валентин Калашник, (050) 331 11 99 (WhatsApp)

Програма фестивалю документалістики "Війна в об’єктиві" 7-9 червня 2024 року, Український дім (м. Київ, вул. Хрещатик, 2)

7 червня.

Церемонія нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві".

Прем’єра документального фільму "Журналіст у формі".

Церемонія нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві".

Мета конкурсу – відзначити авторів найкращих журналістських робіт про боротьбу українського народу, національний спротив та звитягу українських воїнів. Журналістські матеріали, надіслані на конкурс "Війна в об’єктиві", оцінювали члени журі, до складу якого увійшли колишні журналісти, які зараз служать у Збройних Силах України.

Організатори отримали 385 заявок у семи номінаціях – "Відеорепортаж", "Текстовий репортаж", "Кращий оператор", "Інтерв’ю", "Фоторепортаж", "Радіорепортаж/подкаст", "Улюбленець (долі) глядацьких симпатій". Детальніше про подані роботи тут. Детальніше про конкурс "Війна в об’єктиві" тут. Організатор конкурсу Служба зв’язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ ("ТРО Медіа").

"Журналіст у формі"

(реж. Юрій Мацарський, Максим Курочкін, ТРО Медіа)

На початку великої війни журналіст, науковець, піар-менеджер Володимир Мукан простим солдатом приєднався до лав 118 бригади ТрО. Він дуже швидко освоїв військову науку і невдовзі здобув офіцерське звання. Чоловік не боявся брати відповідальність на себе за побратимів у найбільш гострих ситуаціях на фронті. Однак під час запеклих боїв під Бахмутом ворог накрив штурмову групу Володимира Мукана мінометним обстрілом. Внаслідок отриманих поранень герой загинув.

8 червня

Показ документального фільму "Культура vs війна".

Показ документального фільму "Готові до спротиву. 107 бригада ТрО".

"Культура vs війна"

(реж. Кадім Тарасов, прод. Андрій Різоль, "Дивись українське!")

Це – документальне дослідження природи творчої особистості, яка взяла до рук зброю і стала на захист своєї країни. Про те, як режисери, музиканти, кінематографісти, вдягаючи піксель, і попри всі жахи війни, генерують нові сенси української культури. Героями проєкту стали: Сергій Михальчук, Ахтем Сеітаблаєв, гурт "Антитіла", Тарас Компаніченко, Влада та Костянтин Ліберови, Сергій Жадан, Ярослав Пілунський, Юрій Грузінов, Михайло Іллєнко, Дмитро Лінартович, Євген Нищук та Олексій Тритенко.

Трейлер до стрічки можна переглянути тут.

"Готові до спротиву. 107 бригада ТрО"

(реж. Олександр Ткачук, Микола Кобилюк, ТРО Медіа)

Перші бої та перші перемоги чернівецької бригади тероборони – у документальній стрічці "107 бригада" із циклу "Готові до спротиву". Цей фільм - про простих людей, їхні історії та особисті мотивації, які підштовхнули людей піти до війська. Стрічка просякнута буковинською автентикою, надихаючими історіями та зворушливою мотивацією людей з цивільного життя, які стали справжніми воїнами.

Трейлер до стрічки можна переглянути тут.

9 червня

Прем’єра документального фільму "Щити Києва".

Показ художнього фільму "Кіборги".

"Щити Києва"

(реж. Дмитро Гавриленко, Олесь Каціон, ТРО Медіа)

Фільм розповідає про ключові військові позиції поблизу Києва, які займали тероборонівці на початку повномасштабного вторгнення. Бойова та героїчна робота підрозділів ТРО в ті дні відіграла надважливу роль у захисті столиці від армії рф.

Це історія про мужність і звитягу військовослужбовців 112 окремої бригади ТРО, яка поряд з іншими бойовими підрозділами ЗСУ обороняла столицю під час активних спроб наступу російських військ з півночі держави. Саме ця бригада дала життя і сформувала "кістяк" ще одному бойовому підрозділу – 241 ОБр ТрО. У ході подій на початку великої війни ці бригади стали своєрідними щитами Києва.

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"Кіборги. Герої не вмирають"

(реж. Ахтем Сеітаблаєв)

Легендарний художній фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі. У головній ролі - шестеро військових, які вирушають на бойове чергування в аеропорт. Для усієї країни вони – кіборги. Але що значить бути кіборгом? Перед нами на екрані постають звичайні українці – різного віку, які розмовляють різними мовами, але які мають спільну мету – жити у новій Україні. Вони зробили свій вибір і готові за нього вбивати ворога і йти до кінця.

Трейлер до фільму можна переглянути тут.