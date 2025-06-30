Фільм "Куба та Аляска" про двох українських парамедикинь здобув дві нагороди на Брюссельському кінофестивалі

Документальна стрічка "Куба та Аляска" режисера Єгора Трояновського отримала Приз журі та Приз глядацьких симпатій на Міжнародному кінофестивалі у Брюсселі (BRIFF).

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Фільм розповідає історію двох українських парамедикинь, які рятують життя на передовій і продовжують боротися навіть тоді, коли війна змінює їхнє життя назавжди.

"Куба та Аляска" - це спільна робота України, Бельгії та Франції, що брала участь у престижному конкурсі Directors’ Week на Brussels International Film Festival. Журі Брюссельського кінофестивалю відзначили фільм одразу двома нагородами.



Команда і героїні фільму на фестивальній сцені у Брюсселі

"Є фраза, яку часто можна побачити на чашках і футболках: "У фільмах супергерої рятують світ. Але в реальному житті - це українці, і ось вони, Куба та Аляска, дві українки, які дійсно рятують світ на землі, а тепер роблять це й на екрані",- сказав під час вручення нагороди режисер Єгор Трояновський.



Режисер і головні героїні фільму у Брюсселі

Світова прем’єра "Куби та Аляски" відбулася 19 червня на одному з найбільших європейських фестивалів документального кіно Sheffield Doc Fest у Великій Британії. Бельгійська прем’єра пройшла 22 червня на BRIFF.

У всеукраїнський прокат фільм вийде 14 серпня.

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