Армия РФ ночью нанесла удар по Днепропетровской области: повреждены сельскохозяйственные предприятия, техника и автомобили
Российские захватчики ночью 1 июля атаковали беспилотниками Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
В результате атаки на Синельниковский район повреждены фермерские хозяйства в Покровской и Великомихайловской громадах. Возникли пожары. Повреждены и уничтожены авто, сельхозтехника. Люди не пострадали.
Никопольский район враг атаковал FPV-дронами и артиллерией. Под вражеским огнем оказались райцентр, Мировская и Червоногригорьевская громады.
Побито здание, которое не эксплуатировалось. Обошлось без погибших и раненых.
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мамуня ******* як нерідного...
а хто ж на маму обіжака?
а коли я батька запитав, і навіщо ви мене народили, шоби *******?
тоді батя мене зігрів ляпасом - як кошеня об стіну летів...
і дивна річ, мамуня вже і не так сильно били після цього..