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Новости Атака беспилотников на Днепр Атака беспилотников на Днепропетровщину
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Армия РФ ночью нанесла удар по Днепропетровской области: повреждены сельскохозяйственные предприятия, техника и автомобили

Обстрелы Днепропетровской области

Российские захватчики ночью 1 июля атаковали беспилотниками Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В результате атаки на Синельниковский район повреждены фермерские хозяйства в Покровской и Великомихайловской громадах. Возникли пожары. Повреждены и уничтожены авто, сельхозтехника. Люди не пострадали.

Никопольский район враг атаковал FPV-дронами и артиллерией. Под вражеским огнем оказались райцентр, Мировская и Червоногригорьевская громады.

Побито здание, которое не эксплуатировалось. Обошлось без погибших и раненых.

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Автор: 

обстрел (28254) Днепропетровская область (4165) Никопольский район (302) Синельниковский район (109)


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кацапи навіть наших корів і свинок ненавидять, які перемовини?
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01.07.2025 07:57 Ответить
батько не били мене ніколи, тільки один раз,
мамуня ******* як нерідного...
а хто ж на маму обіжака?
а коли я батька запитав, і навіщо ви мене народили, шоби *******?
тоді батя мене зігрів ляпасом - як кошеня об стіну летів...
і дивна річ, мамуня вже і не так сильно били після цього..
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01.07.2025 08:54 Ответить
 
 