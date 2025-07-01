Армия РФ ночью нанесла удар по Днепропетровской области: повреждены сельскохозяйственные предприятия, техника и автомобили

Российские захватчики ночью 1 июля атаковали беспилотниками Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В результате атаки на Синельниковский район повреждены фермерские хозяйства в Покровской и Великомихайловской громадах. Возникли пожары. Повреждены и уничтожены авто, сельхозтехника. Люди не пострадали.

Никопольский район враг атаковал FPV-дронами и артиллерией. Под вражеским огнем оказались райцентр, Мировская и Червоногригорьевская громады.

Побито здание, которое не эксплуатировалось. Обошлось без погибших и раненых.

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