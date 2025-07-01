Армія РФ вночі вдарила по Дніпропетровщині: пошкоджені сільськогосподарські підприємства, техніка й автівки
Російські загарбники вночі 1 липня атакували безпілотниками Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки на Синельниківський район пошкоджені фермерські господарства у Покровській і Великомихайлівській громадах. Виникли пожежі. Пошкоджені та знищені авто, сільгосптехніка. Люди не постраждали.
Нікопольський район ворог атакував FPV-дронами та артилерією. Під ворожим вогнем опинилися райцентр, Мирівська та Червоногригорівська громади.
Понівечена будівля, що не експлуатувалася. Минулося без загиблих і поранених.
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показати весь коментар01.07.2025 07:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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