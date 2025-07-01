Сутки в Харьковской области: враг атаковал 3 населенных пункта, пострадали 2 человека

За прошедшие сутки, 30 июня, под вражеским огнем оказались три района Харьковщины, есть пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрелов в селе Циркуны пострадали 81-летняя и 60-летняя женщины", - говорится в сообщении.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

20 неуправляемых авиационных ракет;

9 КАБ;

6 БпЛА типа "Шахед";

1 fpv-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Циркуны);

в Купянском районе повреждены многоэтажный и частный дома (г. Купянск);

в Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Ивашки).

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