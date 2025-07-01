Доба на Харківщині: ворог атакував 3 населені пункти, постраждали 2 людей

Минулої доби, 30 червня, під ворожим вогнем опинились три райони Харківщини, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у селі Циркуни постраждали 81-річна і 60-річна жінки", - йдеться в повідомленні.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

20 некерованих авіаційних ракет;

9 КАБ;

6 БпЛА типу "Шахед";

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Циркуни);

у Куп'янському районі пошкоджено багатоповерховий і приватний будинки (м. Куп'янськ);

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Івашки).

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