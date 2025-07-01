Доба на Харківщині: ворог атакував 3 населені пункти, постраждали 2 людей
Минулої доби, 30 червня, під ворожим вогнем опинились три райони Харківщини, є постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок обстрілів у селі Циркуни постраждали 81-річна і 60-річна жінки", - йдеться в повідомленні.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 20 некерованих авіаційних ракет;
- 9 КАБ;
- 6 БпЛА типу "Шахед";
- 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Циркуни);
- у Куп'янському районі пошкоджено багатоповерховий і приватний будинки (м. Куп'янськ);
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Івашки).
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Польські літаки збили російський літак розвідки і управління Ил-22М
У ніч проти 29 червня Польща піднімала авіацію у зв'язку з комбінованою повітряною атакою Росії проти України. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі. Під ранок на сторінках командування опублікували повідомлення про те, що польська та союзницька авіація була піднята в повітря у зв'язку з масованою атакою РФ проти України. Також було приведено у підвищену готовність наземні системи ППО та радари....
Це було лише офіційне повідомлення, в якому не було сказано жодного слова про події, що сталися у ніч проти 29 червня над Балтійським морем, коли фашистська Росія атакувала територію України 537 засобами повітряного нападу….
У червні 2025 року російське військово-політичне керівництво продовжувало активні спроби координації бойових дій проти України через Калінінградське угрупування (колишній німецький Кенігсберг). Одним із головних інструментів розвідки і управління був літак зв'язку і ретрансляції Ил-22М, який забезпечував координацію обстрілів і польотів російських бомбардувальників.
Згідно інформації західної розвідки, саме цей борт впродовж двох тижнів керував операціями запуску дронів по об'єктах Польщі та Литви. За допомоги Ил-22М рашисти намагалися стежити за пересуванням натівських літаків. Нарощування російської військової активності в цьому регіоні спровокувало рішення НАТО придушити діяльність цього російського борту.
За Варшавою Ил-22М здійснював планове патрулювання на південь від Калінінграда, тримаючи зв'язок із військовим базами у Петербурзі і Смоленську. На борту перебували 15 членів екіпажу, серед яких чотири офіцери зв'язку ГРУ, три оператори електронної розвідки, два льотні екіпажі.
За інформацією джерел НАТО, У цей момент над Балтійським морем чергувала група винищувачів польських ВПС. За даними анонімних джерел, польський літак F-16 отримав підтвердження на придушення цілі, що здійснювала активну розвідку в напрямку польського узбережжя. Через кілька хвилин було здійснено залп трьома ракетами класу «повітря-повітря». Перша ракета вразила кабіну пілотів Ил-22М, літак втратив управління. Друга ракета розірвала центральну частину фюзеляжу, зруйнувавши систему зв'язку. третя ракета детонувала у хвостовому відсіку, остаточно розірвавши конструкцію літака. Російські засоби спостереження спостерігали неконтрольоване падіння уламків Ил-22М у море.
За даними радіоперехоплення усі п'ятнадцять членів екіпажу загинули. Рятувальна операція росіян тривала понад 16 годин, але тіла більшості екіпажу не були знайдені. Частина цінного обладнання була втрачена на глибині понад 80 метрів.
Російська сторона офіційно замовчує цей інцидент - збиття польськими ВПС російського літака зв'язку і ретрансляції Ил-22М. Перші повідомлення російських медіа назвали це аварією через відмову техніки. Водночас Польща відмовилася коментувати цей інцидент. НАТО не зробило жодних офіційних заяв. Міністерство оборони РФ (читай: російське міністерство війни) провело термінову закриту нараду з цього приводу.
Джерела в НАТО визнали, що літак зв'язку і ретрансляції Ил-22М був одним з ключових інструментів управління обстрілами України. За оцінками західних аналітиків загинули п'ятнадцять членів екіпажу, одні з найдосвідченіших фахівців радіорозвідки; втрачено унікальне обладнання ретрансляції сигналів і збору даних про протиповітряну оборону НАТО; ліквідовано центр управління БПЛА, які рашисти запускали по Україні.
Втрата літака зв'язку і ретрансляції Ил-22М зруйнували можливості швидкої координації обстрілів і відстеження активності літаків НАТО. Ця подія продемонструвала, що Захід більше не терпить російських провокацій на Балтійському морі. В Москві змушені були визнати, що зона безпеки для розвідки стрімко скорочується. Цей інцидент ускладнив переговори про контроль ескалації над Балтійським морем, підвищивши ризики непередбачуваних зіткнень.
У Кремлі одразу ж почали шукати винних серед командування ППО Калінінградського угрупування ЗС РФ. Частину офіцерів заарештували за недбалість і порушення інструкцій. Надалі РФ готує перегрупування авіації і переміщення частини літаків зв'язку в глибину своєї території.
Подія із збитим літаком зв'язку і ретрансляції Ил-22М показала, що Росія більше не має абсолютної переваги навіть у повітрі над Балтійським морем. Системи захисту не гарантують безпеки жодному російському борту. Захід готовий діяти без попередження у відповідь на загрози. Війна переходить у фазу, коли навіть над морями немає місця для безкарної агресії.