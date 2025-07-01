Оккупанты ударили из артиллерии по Куцурубской громаде Николаевской области: погиб мужчина, ранена его жена

Утром 1 июля 2025 года войска РФ снова ударили из артиллерии по Куцурубской громаде Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Убили 75-летнего пенсионера в собственном дворе, его 76-летняя жена ранена. Пострадавшая госпитализирована, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - уточнил он.

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Больше информации относительно российского удара на эту минуту нет.