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Новини Обстріли Миколаївщини
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Окупанти вдарили з артилерії по Куцурубській громаді Миколаївщини: загинув чоловік, поранено його дружину

Пожежі на Миколаївщині

Зранку 1 липня 2025 року війська РФ знову вдарили з артилерії по Куцурубській громаді Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вбили 75-річного пенсіонера на власному подвірʼї, його 76-річну дружину поранено. Постраждалу госпіталізовано, надається вся необхідна медична допомога", - уточнив він.

Також читайте: Ворог ударив по Миколаївщині: загинув чоловік, поранено жінку

Більше інформації щодо російського удару на цю хвилину немає.

Автор: 

Миколаївська область (2310) Миколаївський район (84) Куцуруб (10)


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