Окупанти вдарили з артилерії по Куцурубській громаді Миколаївщини: загинув чоловік, поранено його дружину

Зранку 1 липня 2025 року війська РФ знову вдарили з артилерії по Куцурубській громаді Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вбили 75-річного пенсіонера на власному подвірʼї, його 76-річну дружину поранено. Постраждалу госпіталізовано, надається вся необхідна медична допомога", - уточнив він.

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Більше інформації щодо російського удару на цю хвилину немає.