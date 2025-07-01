Окупанти вдарили з артилерії по Куцурубській громаді Миколаївщини: загинув чоловік, поранено його дружину
Зранку 1 липня 2025 року війська РФ знову вдарили з артилерії по Куцурубській громаді Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вбили 75-річного пенсіонера на власному подвірʼї, його 76-річну дружину поранено. Постраждалу госпіталізовано, надається вся необхідна медична допомога", - уточнив він.
Більше інформації щодо російського удару на цю хвилину немає.
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