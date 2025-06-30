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Новини Обстріли Миколаївщини
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Ворог ударив по Миколаївщині: загинув чоловік, поранено жінку

Росіяни вдарили по Миколаївщині

Зранку 30 червня 2025 року війська РФ обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу у селі Дмитрівка вбито 49-річного чоловіка, поранено 37-річну жінку. Є пошкоджені приватні будинки та магазин", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Миколаївська область (2308) обстріл (29575) Миколаївський район (83) Куцуруб (9)


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