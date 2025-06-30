Ворог ударив по Миколаївщині: загинув чоловік, поранено жінку

Зранку 30 червня 2025 року війська РФ обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу у селі Дмитрівка вбито 49-річного чоловіка, поранено 37-річну жінку. Є пошкоджені приватні будинки та магазин", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив балістикою та "шахедами" по об’єкту інфраструктури у Миколаєві