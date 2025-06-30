Враг нанес удар по Николаевщине: погиб мужчина, ранена женщина

Утром 30 июня 2025 года войска РФ обстреляли из артиллерии Куцурубскую громаду Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела в селе Дмитровка убит 49-летний мужчина, ранена 37-летняя женщина. Повреждены частные дома и магазин", - говорится в сообщении.

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