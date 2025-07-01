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Новости Поставка некачественных бронежилетов Украине
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Финскую компанию подозревают в поставках Украине некачественных бронежилетов

В Финляндии расследуют поставку бракованных бронежилетов Украине

В Финляндии полиция подозревает компанию в поставках украинской армии некачественных бронежилетов.

Об этом пишет Yle, передает Цензор.НЕТ.

"Фирма заключила контракт на поставку средств защиты на сумму около 5,7 млн евро с Министерством обороны Украины. Она должна была отправить 10 тысяч бронежилетов, и партия из 5 000 была доставлена летом 2022 года.

На основании предварительного расследования есть основания подозревать, что качество продукции не соответствовало контракту. Украина обратилась с просьбой о правовой помощи по этому делу в конце 2023 года", - говорится в сообщении.

Так, по данным издания, руководителя компании подозревают в совершении преступлений. Два человека находились под стражей во время предварительного следствия. Еще одному фигуранту не было предъявлено подозрения.

Дело будет передано на рассмотрение прокуратуры летом.

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Автор: 

Финляндия (991) Бронежилет (131)


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А наші нічого не побачили, гроші мабуть очі замулили?
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01.07.2025 12:11 Ответить
Жилети, прямо на передову возили, з Фінляндії??
Умєров, увесь з купою вертухаїв, заїздився по закордонах, а за свій функціонал, йому немає і часу подумати!?!?
Гроші з преміальним, йому і челядниками, у бугалтерії, СПРАВНО перевіряють і видають?? Чи може, теж не перевіряють, його сраколизи-ад'ютанти з купою «довірених осіб»??!!
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01.07.2025 12:23 Ответить
 
 