Финскую компанию подозревают в поставках Украине некачественных бронежилетов

В Финляндии полиция подозревает компанию в поставках украинской армии некачественных бронежилетов.

Об этом пишет Yle, передает Цензор.НЕТ.

"Фирма заключила контракт на поставку средств защиты на сумму около 5,7 млн евро с Министерством обороны Украины. Она должна была отправить 10 тысяч бронежилетов, и партия из 5 000 была доставлена летом 2022 года.

На основании предварительного расследования есть основания подозревать, что качество продукции не соответствовало контракту. Украина обратилась с просьбой о правовой помощи по этому делу в конце 2023 года", - говорится в сообщении.

Так, по данным издания, руководителя компании подозревают в совершении преступлений. Два человека находились под стражей во время предварительного следствия. Еще одному фигуранту не было предъявлено подозрения.

Дело будет передано на рассмотрение прокуратуры летом.

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