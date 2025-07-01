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Новини Поставка неякісних бронежилетів Україні
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Фінську компанію підозрюють у постачанні Україні неякісних бронежилетів

У Фінляндії розслідують поставку бракованих бронежилетів Україні

У Фінляндії поліція підозрює компанію у постачанні українській армії неякісних бронежилетів.

Про це пише Yle, передає Цензор.НЕТ.

"Фірма уклала контракт на постачання засобів захисту на суму близько 5,7 млн євро з Міністерством оборони України. Вона мала відправити 10 тисяч бронежилетів, і партію з 5 000 було доставлено влітку 2022 року.

На підставі попереднього розслідування є підстави підозрювати, що якість продукції не відповідала контракту. Україна звернулася з проханням щодо правової допомоги у цій справі наприкінці 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними видання, керівника компанії підозрюють у скоєнні злочинів. Двоє людей перебували під вартою під час попереднього слідства. Ще одному фігуранту не було пред'явлено підозри.

Справу буде передано на розгляд прокуратури влітку.

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Автор: 

Фінляндія (1339) Бронежилет (158)


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А наші нічого не побачили, гроші мабуть очі замулили?
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01.07.2025 12:11 Відповісти
Жилети, прямо на передову возили, з Фінляндії??
Умєров, увесь з купою вертухаїв, заїздився по закордонах, а за свій функціонал, йому немає і часу подумати!?!?
Гроші з преміальним, йому і челядниками, у бугалтерії, СПРАВНО перевіряють і видають?? Чи може, теж не перевіряють, його сраколизи-ад'ютанти з купою «довірених осіб»??!!
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01.07.2025 12:23 Відповісти
Але ж замовляли потужні земенежери!! У-помєрлов і кагал '95 .
Це там треба шукати причини а не у Фіннів
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01.07.2025 13:55 Відповісти
 
 