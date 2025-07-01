Фінську компанію підозрюють у постачанні Україні неякісних бронежилетів

У Фінляндії поліція підозрює компанію у постачанні українській армії неякісних бронежилетів.

Про це пише Yle, передає Цензор.НЕТ.

"Фірма уклала контракт на постачання засобів захисту на суму близько 5,7 млн євро з Міністерством оборони України. Вона мала відправити 10 тисяч бронежилетів, і партію з 5 000 було доставлено влітку 2022 року.

На підставі попереднього розслідування є підстави підозрювати, що якість продукції не відповідала контракту. Україна звернулася з проханням щодо правової допомоги у цій справі наприкінці 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними видання, керівника компанії підозрюють у скоєнні злочинів. Двоє людей перебували під вартою під час попереднього слідства. Ще одному фігуранту не було пред'явлено підозри.

Справу буде передано на розгляд прокуратури влітку.

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