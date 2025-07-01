Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) воину 73-го МЦСпО Николаю Худевичу

Президента Владимира Зеленского призвали присвоить звание Героя Украины (посмертно) капитан-лейтенанту 73-го Морского центра Сил специальных операций ВСУ имени Антона Головатого (73-й МЦСпО) Николаю Худевичу.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая петиция зарегистрирована на сайте ОП.

Николай Худевич родился 9 декабря 1979 года в селе Тухля на Львовщине. В 2023 году он добровольно оставил должность генерального директора производственного предприятия, чтобы стать на защиту Украины.

Он прошел многопрофильную международную подготовку: от пехотного дела и управления боевой техникой до обучения в специализированной водолазной школе.

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"Благодаря высокому уровню профессионализма зачислен в элитное подразделение - 73-й Морской центр ССО Украины. Сначала Николай выполнял обязанности инструктора для новобранцев, а затем стал командиром группы в составе 2-го отряда. В боевых условиях неоднократно проявлял исключительное мужество, решительность и ответственность. Несмотря на полученные ранения и состояние здоровья, снова возвращался на передовую", - говорится в петиции.

Николай Худевич погиб в бою против российских оккупантов возле Рыжевки в Сумской области.

Защитник в гражданской жизни был инициативным предпринимателем, основателем нескольких успешных компаний на Прикарпатье, а также президентом футбольного клуба "Ревера" (г. Ивано-Франковск) и активным общественным деятелем.

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