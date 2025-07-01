Россия установила мировой рекорд по отключениям интернета

Российские власти в попытках справиться с налетами украинских дронов и лишить россиян свободного доступа к информации установили новый рекорд по отключениям интернета. Так, только за июнь этого года в РФ было зафиксировано 655 блокировок сети (шатдаунов) разной степени масштабности.

Об этом пишет The Moscow Times.

Как отмечается, это более чем в два раза выше общего количества интернет-сбоев во всем мире за 2024 год. Международная организация защиты цифровых прав Access Now зарегистрировала в прошлом году 296 шатдаунов.

"Рунет побил очередной печальный рекорд. За один только июнь произошло 655 интернет-шатдаунов различной мощности. В мае их было 69, и мы тогда еще считали, что это очень много - но нет ограничений!" - отмечают российские аналитики.

Интернет-шатдауны, кроме блокировки доступа к развлекательному контенту, влияют на процессы и в других сферах жизни людей. В частности, во время отключений возникают сложности с вызовом такси, оплатой на кассах, документооборотом, логистикой и тому подобное.

Финансовые потери за один день блокировок в масштабе всей России оцениваются в десятки миллиардов рублей.

Резкий рост количества отключений мобильного интернета и связи начался весной 2025 года на фоне усиления атак украинских беспилотников на российские регионы. Российские власти в свою очередь глушат связь, чтобы помешать навигации дронов и передаче разведданных.

В то же время власти некоторых российских регионов признались, что блокировка сети не всегда происходит из-за налетов БпЛА. Силовые структуры совместно с провайдерами оценивают "оперативную обстановку" и принимают решение об ограничениях на основе этой оценки.

В июне отключения мобильного интернета происходили в десятках регионов России ежедневно. Порой связи не было в течение недели и более.

Как сообщалось, 12 июня в России жители по меньшей мере 19 регионов столкнулись с отключением мобильного интернета. Всего в стране насчитывается 83 субъекта, поэтому сбои были зафиксированы более чем в каждом пятом регионе, в ряде случаев ограничения распространились и на услуги обычной сотовой связи.

Ранее российские власти начали "глушить" мобильный интернет, чтобы ограничить возможности украинских беспилотников. Особенно значительных масштабов это явление приобрело в дни подготовки к проведению военного парада в Москве 9 мая.