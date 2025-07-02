Израиль согласился на условия для 60-дневного прекращения огня в секторе Газа, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в Секторе Газа.

Об этом он проинформировал в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Трамп отметил, что его представители "провели долгую и продуктивную встречу с израильской стороной по Газе". Как следствие, Израиль согласился на "необходимые условия для окончательного заключения 60-дневного перемирия".

Он заявил, что в течение этого США будут работать со всеми сторонами над прекращением войны.

"Катар и Египет, которые приложили значительные усилия для достижения мира, передадут это окончательное предложение. Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС согласится на это соглашение, потому что лучше не станет - станет только хуже", - добавил он.

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