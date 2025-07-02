Израиль согласился на условия для 60-дневного прекращения огня в секторе Газа, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в Секторе Газа.
Об этом он проинформировал в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Трамп отметил, что его представители "провели долгую и продуктивную встречу с израильской стороной по Газе". Как следствие, Израиль согласился на "необходимые условия для окончательного заключения 60-дневного перемирия".
Он заявил, что в течение этого США будут работать со всеми сторонами над прекращением войны.
"Катар и Египет, которые приложили значительные усилия для достижения мира, передадут это окончательное предложение. Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС согласится на это соглашение, потому что лучше не станет - станет только хуже", - добавил он.
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А щодо "міжнародного права" - так (стосовно тебе), я скажу - "Далеко "куцому" до зайця...", а тобі до роздумів про "міжнародне право"... Це - "не твоє"... Не ганьби себе, своєю недоумкуватістю, ще більше...
у тебя на каком підгрунті неприязнь к израилю?
ну, так этим прокурором не звинувачені ни си, ни корейский хомяк, ни глава хамаса, ни российский военный министр и т.д., можно много продолжать. но тебе достаточно того что есть, потому что про израиль. не лукавь
И рыжая обезьяна путинская это знает!
А что-то там про кацапов ты рыгануло, то это не по адресу. Не пиши мне больше🤡
Ця підготовка викликала тривогу у Вашингтоні, оскільки Ормузька протока є критично важливою для світових енергетичних поставок: через цей вузький водний шлях проходить приблизно 20% світового транзиту нафти й газу.
Іран не розгорнув міни, і точний намір, що стоїть за демонстративним завантаженням, залишається незрозумілим: це міг бути блеф перед США, а міг бути і сигнал про серйозність без фактичного наміру довести справу до кінця.
Зазначається, що завантаження відбулося незадовго до того, як США здійснили координовані авіаудари по трьом іранським ядерним об'єктам 22 червня: після цих ударів іранський парламент підтримав пропозицію заблокувати Ормузьку протоку, хоча це рішення і не було зобов'язуючим.
Ізраїль.