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Новости Удары Израиля по Сектору Газа
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Израиль согласился на условия для 60-дневного прекращения огня в секторе Газа, - Трамп

Израиль согласился на прекращение огня в Газе. Что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в Секторе Газа.

Об этом он проинформировал в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Трамп отметил, что его представители "провели долгую и продуктивную встречу с израильской стороной по Газе". Как следствие, Израиль согласился на "необходимые условия для окончательного заключения 60-дневного перемирия".

Он заявил, что в течение этого США будут работать со всеми сторонами над прекращением войны.

"Катар и Египет, которые приложили значительные усилия для достижения мира, передадут это окончательное предложение. Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС согласится на это соглашение, потому что лучше не станет - станет только хуже", - добавил он.

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Израиль согласился на прекращение огня в Газе. Что известно

Автор: 

Израиль (2069) Сектор Газа (182) Трамп Дональд (5860)


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Топ комментарии
+7
А хто такі "палестинці", і чому вони "нещасні"? Тим, що надіялися, в черговий раз, напаскудить Ізраїлю, (це я про події минулорічні, коли "нещасні палестинці" влаштували напад на територію Ізраїлю), і отримали "по морді"? Чи вони "нещасні" тому, що не вклали гроші міжнародної спільноти, які їм давали щедрою рукою, у науку, освіту, розвиток промисловості, а вбухали їх у будівництво сладів зброї та ***********, закупку цих речей, та будівництво тунелів, щоб легше було вчинять дивіерсії? Так це ЇХ вибір... В цих "нещасних палестинців" вбухали стільки грошей, що на них можна було створить "Сінгапур" з "Дубаєм" разом... І де ці гроші?
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02.07.2025 09:13 Ответить
+5
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02.07.2025 08:53 Ответить
+4
Израиль вместе с США не потянут Иран! И это факт, просто ждите и сами все увидите.
И рыжая обезьяна путинская это знает!
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02.07.2025 08:41 Ответить
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пид@р конченный все хочет перемирья, как ему хочется признания миротворцем
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02.07.2025 08:30 Ответить
А п.дло на фото ніби то не таке вже й риже.
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02.07.2025 08:42 Ответить
А вам подобаєтьсягеноцид нещасних палестинців чи ви дуже вболіваєте за Ізраіль, який нічим не допоміг Україні і нам не союзник?
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02.07.2025 09:01 Ответить
баранпля
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02.07.2025 09:09 Ответить
Познайомились)
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02.07.2025 09:26 Ответить
А хто такі "палестинці", і чому вони "нещасні"? Тим, що надіялися, в черговий раз, напаскудить Ізраїлю, (це я про події минулорічні, коли "нещасні палестинці" влаштували напад на територію Ізраїлю), і отримали "по морді"? Чи вони "нещасні" тому, що не вклали гроші міжнародної спільноти, які їм давали щедрою рукою, у науку, освіту, розвиток промисловості, а вбухали їх у будівництво сладів зброї та ***********, закупку цих речей, та будівництво тунелів, щоб легше було вчинять дивіерсії? Так це ЇХ вибір... В цих "нещасних палестинців" вбухали стільки грошей, що на них можна було створить "Сінгапур" з "Дубаєм" разом... І де ці гроші?
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02.07.2025 09:13 Ответить
Звідки таке нерозділене кохання до сіоністів у людини з ніком українських повстанців?))
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02.07.2025 09:22 Ответить
Відповім по "одесько-єврейському" - питанням на питання: "А звідки у тебе таке "нерозділене кохання", до "нещасних палестинців"? Це твій "братній" народ? З євреями я жив поряд. І зустрічався з тими "палестинцями"... Тому мав можливість порівнять обидва народи...
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02.07.2025 09:29 Ответить
Все простіше. Ви просто не можете фільтрувати і аналізувати ту інформацію, яку вам вкладають у вуха, а я це роблю. Тут же справа не в характеристиці окремих людей, а в діях цієї держави, яка, однозначно, є агресором і злочинцем з точки зору міжнародного права.
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02.07.2025 09:35 Ответить
А чим ТВОЇ "вуха" та "мізки", кращі від моїх? Ти закінчив юридичний факультет Гарвардського університету? Чи Оксфорду? І тому краще мене розбираєшся в правознавстві? У мене диплом академії (хоч і української"). А у тебе?... Так як я - колишній кадровий військовий, тому, додатково, вивчав, у рамках МПП, і "право війни"... А ти про подібне, можливо, і не чув взагалі... (був тут колись, подібний тобі, "знавець", який написав, що "права війни немає - це ти сам придумав"!). Коли я йому перечислив Женевські та Гаагські (а також інші), Конвенції, які складають його основу - він "хутко зник"...
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02.07.2025 10:26 Ответить
Це все бла-бла-бла... По-факту, ви зізнались, що вам, просто, не подобаються палестинці. Євреї приємні люди, а палестинці-ні. Яке відношення має ваш особистий досвід ї суб'єктивна оцінка до міжнародного права?
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02.07.2025 10:58 Ответить
Ти можеш зрозуміть різницю між дикуном, що виріс у атмосфері кочової субкультури, і людиною, яка виросла в субкультурі осідло-землеробській? Психологія кочівника - це психологія злодія, який вважає, що все, що "погано" (на його думку), лежить - можна привласнить собі. Така сама психологія у кацапні... Я не кажу, що ВСІ євреї - "білі та пухнасті" - але вони звикли до нашої культури, і вони більш близькі нам.
А щодо "міжнародного права" - так (стосовно тебе), я скажу - "Далеко "куцому" до зайця...", а тобі до роздумів про "міжнародне право"... Це - "не твоє"... Не ганьби себе, своєю недоумкуватістю, ще більше...
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02.07.2025 11:17 Ответить
Ізраіль добро. Мусли - зло.
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02.07.2025 09:52 Ответить
Тобто, це-неприязнь на расовому і релігійному підгрунті.
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02.07.2025 09:59 Ответить
"Тобто, це-неприязнь на расовому і релігійному підгрунті"

у тебя на каком підгрунті неприязнь к израилю?
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02.07.2025 10:32 Ответить
До чого тут я? Ти не чув, що генеральним прокуроромміжнародного кримінального суду прем'єр-міністр Ізраілю і військовий міністр звинувачені в злочинах проти людства на палестинській території?
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02.07.2025 11:07 Ответить
"До чого тут я?"

ну, так этим прокурором не звинувачені ни си, ни корейский хомяк, ни глава хамаса, ни российский военный министр и т.д., можно много продолжать. но тебе достаточно того что есть, потому что про израиль. не лукавь
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02.07.2025 11:19 Ответить
Тим ж мав Газу переселити - шоб Ізраїль заспокоївся
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02.07.2025 08:31 Ответить
Израиль вместе с США не потянут Иран! И это факт, просто ждите и сами все увидите.
И рыжая обезьяна путинская это знает!
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02.07.2025 08:41 Ответить
потянут. и вас, кацапскую падаль, тоже потянут.
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02.07.2025 09:53 Ответить
Ртом потянут дружно. Уже в первые дни конфликта Израиль понял, что бидуины в сандалях закончились, эти отпор могут давать и весомый! ПВО лягло за часы, пришлось авиацию всех известных союзников поднимать, чтоб справится с обстрелом. А удары бомбами США ( по данным их же разведки), не нанесли существенного урона подземным производствам.
А что-то там про кацапов ты рыгануло, то это не по адресу. Не пиши мне больше🤡
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02.07.2025 11:38 Ответить
то вже можна будувати там Рівьєру чи ну їі поки що на ...?
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02.07.2025 08:43 Ответить
Дарма радієш, придурку. Ти не станеш миротворцем і не отримаєш нобелівську премію. Бо мир набагато складніший і конфлікти, які тривали десятиліттями простими договорняками не вирішити. Хоч тобі, баризі, це і здається дуже легкою справою.
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02.07.2025 08:53 Ответить
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02.07.2025 08:53 Ответить
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02.07.2025 08:57 Ответить
Іранські військові завантажили морські міни на судна в Перській затоці незабаром після початку операції «Народ як лев» і серії перших ізраїльських ударів по військових цілях в Ірані. Таким чином вони сигналізували про підготовку до блокади Ормузької протоки. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на інформовані американські джерела.

Ця підготовка викликала тривогу у Вашингтоні, оскільки Ормузька протока є критично важливою для світових енергетичних поставок: через цей вузький водний шлях проходить приблизно 20% світового транзиту нафти й газу.

Іран не розгорнув міни, і точний намір, що стоїть за демонстративним завантаженням, залишається незрозумілим: це міг бути блеф перед США, а міг бути і сигнал про серйозність без фактичного наміру довести справу до кінця.

Зазначається, що завантаження відбулося незадовго до того, як США здійснили координовані авіаудари по трьом іранським ядерним об'єктам 22 червня: після цих ударів іранський парламент підтримав пропозицію заблокувати Ормузьку протоку, хоча це рішення і не було зобов'язуючим.
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02.07.2025 08:58 Ответить
"Понти"... Питання: А як вони будуть пропускать, через мінні поля, індійські та китайські танкери, які везтимуть їх нафту?
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02.07.2025 09:15 Ответить
Ну то вгатіть знову. Розбомбіть все що можна.
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02.07.2025 09:21 Ответить
Трамп хоче премію миру? Погодимось на 60 діб, але будем робити своє.
Ізраїль.
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02.07.2025 08:59 Ответить
Краснов виконує завдання.
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02.07.2025 09:11 Ответить
Агент Краснов продовжує давити на жертв і рятує московські режими по всьому світу
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02.07.2025 10:11 Ответить
Почему то он постоянно говорит за других.
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02.07.2025 10:25 Ответить
 
 