Ізраїль погодився на умови для 60-денного припинення вогню в Секторі Гази, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню у Секторі Гази.
Про це він поінформував у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Трамп зазначив, що його представники "провели довгу і продуктивну зустріч з ізраїльською стороною щодо Гази". Як наслідок, Ізраїль погодився на "необхідні умови для остаточного укладення 60-денного перемир'я".
Він заявив, що протягом цього США працюватимуть з усіма сторонами над припиненням війни.
"Катар і Єгипет, які доклали значних зусиль для досягнення миру, передадуть цю остаточну пропозицію. Я сподіваюся, що заради блага Близького Сходу ХАМАС погодиться на цю угоду, бо краще не стане - стане тільки гірше", - додав він.
Топ коментарі
+5 Яр Холодний
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+3 YU ST
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+2 Псамметих II
показати весь коментар02.07.2025 08:30 Відповісти Посилання
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И рыжая обезьяна путинская это знает!
Ця підготовка викликала тривогу у Вашингтоні, оскільки Ормузька протока є критично важливою для світових енергетичних поставок: через цей вузький водний шлях проходить приблизно 20% світового транзиту нафти й газу.
Іран не розгорнув міни, і точний намір, що стоїть за демонстративним завантаженням, залишається незрозумілим: це міг бути блеф перед США, а міг бути і сигнал про серйозність без фактичного наміру довести справу до кінця.
Зазначається, що завантаження відбулося незадовго до того, як США здійснили координовані авіаудари по трьом іранським ядерним об'єктам 22 червня: після цих ударів іранський парламент підтримав пропозицію заблокувати Ормузьку протоку, хоча це рішення і не було зобов'язуючим.
Ізраїль.