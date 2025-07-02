УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11657 відвідувачів онлайн
Новини Удари Ізраїлю по Сектору Гази
982 23

Ізраїль погодився на умови для 60-денного припинення вогню в Секторі Гази, - Трамп

Ізраїль погодився на припинення вогню в Газі. Що відомо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню у Секторі Гази.

Про це він поінформував у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Трамп зазначив, що його представники "провели довгу і продуктивну зустріч з ізраїльською стороною щодо Гази". Як наслідок, Ізраїль погодився на "необхідні умови для остаточного укладення 60-денного перемир'я".

Він заявив, що протягом цього США працюватимуть з усіма сторонами над припиненням війни.

"Катар і Єгипет, які доклали значних зусиль для досягнення миру, передадуть цю остаточну пропозицію. Я сподіваюся, що заради блага Близького Сходу ХАМАС погодиться на цю угоду, бо краще не стане - стане тільки гірше", - додав він.

Читайте: Рівень загрози "максимальний": Держдеп оновив попередження про поїздки в Ізраїль та сектор Гази

Ізраїль погодився на припинення вогню в Газі. Що відомо

Автор: 

Ізраїль (1797) Сектор Гази (191) Трамп Дональд (6326)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
А хто такі "палестинці", і чому вони "нещасні"? Тим, що надіялися, в черговий раз, напаскудить Ізраїлю, (це я про події минулорічні, коли "нещасні палестинці" влаштували напад на територію Ізраїлю), і отримали "по морді"? Чи вони "нещасні" тому, що не вклали гроші міжнародної спільноти, які їм давали щедрою рукою, у науку, освіту, розвиток промисловості, а вбухали їх у будівництво сладів зброї та ***********, закупку цих речей, та будівництво тунелів, щоб легше було вчинять дивіерсії? Так це ЇХ вибір... В цих "нещасних палестинців" вбухали стільки грошей, що на них можна було створить "Сінгапур" з "Дубаєм" разом... І де ці гроші?
показати весь коментар
02.07.2025 09:13 Відповісти
+3
показати весь коментар
02.07.2025 08:53 Відповісти
+2
пид@р конченный все хочет перемирья, как ему хочется признания миротворцем
показати весь коментар
02.07.2025 08:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пид@р конченный все хочет перемирья, как ему хочется признания миротворцем
показати весь коментар
02.07.2025 08:30 Відповісти
А п.дло на фото ніби то не таке вже й риже.
показати весь коментар
02.07.2025 08:42 Відповісти
А вам подобаєтьсягеноцид нещасних палестинців чи ви дуже вболіваєте за Ізраіль, який нічим не допоміг Україні і нам не союзник?
показати весь коментар
02.07.2025 09:01 Відповісти
баранпля
показати весь коментар
02.07.2025 09:09 Відповісти
Познайомились)
показати весь коментар
02.07.2025 09:26 Відповісти
А хто такі "палестинці", і чому вони "нещасні"? Тим, що надіялися, в черговий раз, напаскудить Ізраїлю, (це я про події минулорічні, коли "нещасні палестинці" влаштували напад на територію Ізраїлю), і отримали "по морді"? Чи вони "нещасні" тому, що не вклали гроші міжнародної спільноти, які їм давали щедрою рукою, у науку, освіту, розвиток промисловості, а вбухали їх у будівництво сладів зброї та ***********, закупку цих речей, та будівництво тунелів, щоб легше було вчинять дивіерсії? Так це ЇХ вибір... В цих "нещасних палестинців" вбухали стільки грошей, що на них можна було створить "Сінгапур" з "Дубаєм" разом... І де ці гроші?
показати весь коментар
02.07.2025 09:13 Відповісти
Звідки таке нерозділене кохання до сіоністів у людини з ніком українських повстанців?))
показати весь коментар
02.07.2025 09:22 Відповісти
Відповім по "одесько-єврейському" - питанням на питання: "А звідки у тебе таке "нерозділене кохання", до "нещасних палестинців"? Це твій "братній" народ? З євреями я жив поряд. І зустрічався з тими "палестинцями"... Тому мав можливість порівнять обидва народи...
показати весь коментар
02.07.2025 09:29 Відповісти
Все простіше. Ви просто не можете фільтрувати і аналізувати ту інформацію, яку вам вкладають у вуха, а я це роблю. Тут же справа не в характеристиці окремих людей, а в діях цієї держави, яка, однозначно, є агресором і злочинцем з точки зору міжнародного права.
показати весь коментар
02.07.2025 09:35 Відповісти
Ізраіль добро. Мусли - зло.
показати весь коментар
02.07.2025 09:52 Відповісти
Тобто, це-неприязнь на расовому і релігійному підгрунті.
показати весь коментар
02.07.2025 09:59 Відповісти
Тим ж мав Газу переселити - шоб Ізраїль заспокоївся
показати весь коментар
02.07.2025 08:31 Відповісти
Израиль вместе с США не потянут Иран! И это факт, просто ждите и сами все увидите.
И рыжая обезьяна путинская это знает!
показати весь коментар
02.07.2025 08:41 Відповісти
потянут. и вас, кацапскую падаль, тоже потянут.
показати весь коментар
02.07.2025 09:53 Відповісти
то вже можна будувати там Рівьєру чи ну їі поки що на ...?
показати весь коментар
02.07.2025 08:43 Відповісти
Дарма радієш, придурку. Ти не станеш миротворцем і не отримаєш нобелівську премію. Бо мир набагато складніший і конфлікти, які тривали десятиліттями простими договорняками не вирішити. Хоч тобі, баризі, це і здається дуже легкою справою.
показати весь коментар
02.07.2025 08:53 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2025 08:53 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2025 08:57 Відповісти
Іранські військові завантажили морські міни на судна в Перській затоці незабаром після початку операції «Народ як лев» і серії перших ізраїльських ударів по військових цілях в Ірані. Таким чином вони сигналізували про підготовку до блокади Ормузької протоки. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на інформовані американські джерела.

Ця підготовка викликала тривогу у Вашингтоні, оскільки Ормузька протока є критично важливою для світових енергетичних поставок: через цей вузький водний шлях проходить приблизно 20% світового транзиту нафти й газу.

Іран не розгорнув міни, і точний намір, що стоїть за демонстративним завантаженням, залишається незрозумілим: це міг бути блеф перед США, а міг бути і сигнал про серйозність без фактичного наміру довести справу до кінця.

Зазначається, що завантаження відбулося незадовго до того, як США здійснили координовані авіаудари по трьом іранським ядерним об'єктам 22 червня: після цих ударів іранський парламент підтримав пропозицію заблокувати Ормузьку протоку, хоча це рішення і не було зобов'язуючим.
показати весь коментар
02.07.2025 08:58 Відповісти
"Понти"... Питання: А як вони будуть пропускать, через мінні поля, індійські та китайські танкери, які везтимуть їх нафту?
показати весь коментар
02.07.2025 09:15 Відповісти
Ну то вгатіть знову. Розбомбіть все що можна.
показати весь коментар
02.07.2025 09:21 Відповісти
Трамп хоче премію миру? Погодимось на 60 діб, але будем робити своє.
Ізраїль.
показати весь коментар
02.07.2025 08:59 Відповісти
Краснов виконує завдання.
показати весь коментар
02.07.2025 09:11 Відповісти
 
 