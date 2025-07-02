Ізраїль погодився на умови для 60-денного припинення вогню в Секторі Гази, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню у Секторі Гази.

Про це він поінформував у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Трамп зазначив, що його представники "провели довгу і продуктивну зустріч з ізраїльською стороною щодо Гази". Як наслідок, Ізраїль погодився на "необхідні умови для остаточного укладення 60-денного перемир'я".

Він заявив, що протягом цього США працюватимуть з усіма сторонами над припиненням війни.

"Катар і Єгипет, які доклали значних зусиль для досягнення миру, передадуть цю остаточну пропозицію. Я сподіваюся, що заради блага Близького Сходу ХАМАС погодиться на цю угоду, бо краще не стане - стане тільки гірше", - додав він.

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