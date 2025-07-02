Войска РФ атаковали дронами Славянск: есть попадания в терминал "Новой почты"

В ночь на среду, 2 июля 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами территорию Славянска Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

"В Славянске снова недоброе утро. Ночью город в очередной раз подвергся вражескому обстрелу. Снова атака БПЛА. Попадание по терминалу "Новой почты" на ул. Литературной, а также попадание в районе ул. Торецко-Набережная. К счастью, без пострадавших", - отметил он.

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