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Новини Обстріл Слов’янська
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Війська РФ атакували дронами Слов’янськ: є влучання у термінал "Нової пошти"

шахед над Слов’янськом

У ніч проти середи, 2 липня 2025 року, війська РФ атакували ударними дронами територію Словʼянська Донецької області. 

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"У Словʼянську знов недобрий ранок. Вночі місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. Знов атака БПЛА. Влучання по терміналу "Нової пошти" на вул. Літературній, а також влучання в районі вул. Торецько-Набережна. На щастя, без постраждалих", - зазначив він.

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Більше інформації на цю хвилину немає.

Автор: 

Донецька область (8974) Нова пошта (360) Краматорський район (433) Слов’янськ (640)


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Вадику Ляху - долгих лет. лучший мэр за всё время
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02.07.2025 10:15 Відповісти
 
 