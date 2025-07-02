Війська РФ атакували дронами Слов’янськ: є влучання у термінал "Нової пошти"
У ніч проти середи, 2 липня 2025 року, війська РФ атакували ударними дронами територію Словʼянська Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
"У Словʼянську знов недобрий ранок. Вночі місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. Знов атака БПЛА. Влучання по терміналу "Нової пошти" на вул. Літературній, а також влучання в районі вул. Торецько-Набережна. На щастя, без постраждалих", - зазначив він.
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buon calabrone
показати весь коментар02.07.2025 10:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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