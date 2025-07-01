Доба на Донеччині: три людини дістали поранення. Евакуйовано 257 людей, у тому числі 41 дитину. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог не припиняв обстрілів Донеччини. Під вогнем опинилися міста Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ, села Весела Гора, Гришине, Дронівка, Заповідне, Новотроїцьке, Самарське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

Зранку 30 червня росіяни обстріляли мікрорайон "Шахтарський" у Покровську, внаслідок влучання в один із багатоквартирних житлових будинків виникла пожежа, пошкоджена багатоповерхівка.

Вдень ворог атакував FPV-дроном с.Гришине, в результаті чого пошкоджено житловий будинок.

Близько 15:00 росіяни вдарили FPV-дроном по цивільному авто – поранили людину.

У Володимирівці внаслідок обстрілів пошкоджено 2 будинки, ще 1 - у Заповідному. У Білицькому пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Новотроїцьке Покровського району ворог атакував п’ятьма БПЛА "Герань-2" – є поранений, пошкоджено готель та нежитлове приміщення.

Краматорський район

У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 4 будинки. У Шавровому Олександрівської громади пошкоджено будинок і ферму. У Петрівці Дружківської громади пошкоджено будинок.

На Слов’янськ окупанти спрямували 6 безпілотників "Герань-2", пошкодили три багатоквартирних і 10 приватних будинків, 7 нежитлових приміщень.

Три бомби "КАБ-250" війська РФ скинули на Костянтинівку – руйнувань зазнали 15 приватних осель.

У Веселій Горі Краматорського району ворожі дрони пошкодили 15 приватних будинків, в сусідньому Самарському – три домогосподарства та цивільне авто.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки; у Дронівці поранено людину, пошкоджено 2 будинки.

Одна цивільна особа дістала поранення внаслідок артобстрілу Дронівки Бахмутського району, пошкоджено приватний будинок.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 257 людей, у тому числі 41 дитину.

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