Внаслідок російських обстрілів у червні в Покровській громаді загинуло 19 людей, ще 40 дістали поранення, окупанти атакують евакуаційні автобуси
Впродовж червня у Покровській громаді Донецької області через російські обстріли загинуло 19 людей, ще 40 дістали поранення.
Про це "Суспільному" розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, інформує Цензор.НЕТ.
Посадовець розповів, що загарбники постійно б'ють по Покровську авіабомбами, артилерією, дронами.
Також окупанти "полюють" за евакуаційними автобусами. Зокрема, днями російські війська вдарили по евакуаційному автомобілю та майже знищили його.
"Але це ж не поодинокі випадки. Це вже, я думаю, це вже п'ятий або шостий випадок, коли агресор полює на евакомобілі. Також на тому тижні росіяни понівечили наш сміттєвоз, також спалили робочу машину нашого комунального підприємства "Газель"", - розповів Добряк.
Посадовець додав, що станом на 30 червня у Покровську залишаються майже 1700 жителів, в громаді - 3168. За місяць з міста виїхали 97 жителів.
У місті немає води, світла й газу. Влада закликає мешканців до евакуації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль