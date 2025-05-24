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Новини Фото Евакуація з Покровська Обстріли Покровська
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Гудуть дрони, каштани заглядають у вікна, яких вже немає: Покровськ після численних ворожих ударів. ФОТОрепортаж

У Нацполіції показали, яким зараз є Покровськ Донецької області після численних російських атак на місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Покровськ у травні. Квітучі каштани заглядають у вікна, яких вже немає. Над потрощеними будинками гудуть дрони. Поряд із клумбами у дворах тепер могили.

Люди перейшли жити по підвалах. Знайти їжу чи воду - небезпечний для життя квест. Їздити на авто - це підписати собі смертний вирок, місцеві пересуваються пішки та на велосипедах", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Покровську залишаються 1915 мешканців, - МВС

Група "Білий янгол" щодня проривається в місто, щоб врятувати тих, хто нарешті вирішив евакуюватись чи потребує медичної допомоги.

Покровськ
Покровськ
Покровськ
Покровськ
Покровськ
Покровськ
Покровськ
Покровськ
Покровськ
Покровськ
Покровськ
Покровськ
Покровськ
Покровськ

 У поліції уточнили, що фото були зроблені поліцейськими минулого тижня під час евакуацій.

Автор: 

Нацполіція (15260) Донецька область (8734) Покровськ (667) Покровський район (674)


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Топ коментарі
+16
А пів року тому так стелили новенький асфальт... Розумно і Потужно!!!!
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24.05.2025 13:41
+14
2024р вересеньжовтень кладемо тротуарну плитку садимо клумби білимо дерева і т д і т п замість копать окопи бліндажі а бетон що пішов на плитку мав ідти на доти дзоти надовбні зуби дракона весь персонал задіяний на прибиранні облаштуванні території повинен був тягать бревна облаштовувать окопи розікрали собачі діти бюджет повинна бути кара смерть за саботаж і корупцію те що не хоче виїздить в примусовому порядку за мінне поле до кацапів це суки продажні кацапські ждуни
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24.05.2025 13:48
+9
Ви зробили їх разом у 2019. Просто проголосували по приколу.
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24.05.2025 13:49
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А пів року тому так стелили новенький асфальт... Розумно і Потужно!!!!
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24.05.2025 13:41 Відповісти
Ви зробили їх разом у 2019. Просто проголосували по приколу.
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24.05.2025 13:49 Відповісти
Асфальт то ще не кінець , вони у місцевому бюджеті на цей рік купу грошей на розвиток туризму виділили . Таке враження що або відверті злочинці , або конкретні ідіоти тим містом керують.
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24.05.2025 16:17 Відповісти
2024р вересеньжовтень кладемо тротуарну плитку садимо клумби білимо дерева і т д і т п замість копать окопи бліндажі а бетон що пішов на плитку мав ідти на доти дзоти надовбні зуби дракона весь персонал задіяний на прибиранні облаштуванні території повинен був тягать бревна облаштовувать окопи розікрали собачі діти бюджет повинна бути кара смерть за саботаж і корупцію те що не хоче виїздить в примусовому порядку за мінне поле до кацапів це суки продажні кацапські ждуни
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24.05.2025 13:48 Відповісти
На Маріуполь досі гроші виділяють...
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24.05.2025 14:01 Відповісти
А як же не виділяти , родини маріупольских чиновників хочуть їсти , а працювати їх не вчили .... вони тільки "керувати" уміють (((
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24.05.2025 16:19 Відповісти
Нащо жертвувати життям заради ждунів? Хай сидять по підвалах.
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24.05.2025 13:55 Відповісти
А нащо ризикувати життям заради ждунів, що сидять в тилу по шинках та спортклубах? Хай сидять - прийдуть москалі - як худобу поженуть у стійло.
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24.05.2025 14:00 Відповісти
У вас автомат від стрільби може заклинити. Обережно.
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24.05.2025 14:15 Відповісти
Завджи чистив зброю після стрільби. Ніколи не клинив.
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24.05.2025 14:58 Відповісти
Вони спитають бурятів "на каком аснаванії ви мєея гонітє в стойло?" і щапшикають балончиком.
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24.05.2025 14:42 Відповісти
 
 