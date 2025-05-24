Гудуть дрони, каштани заглядають у вікна, яких вже немає: Покровськ після численних ворожих ударів. ФОТОрепортаж

У Нацполіції показали, яким зараз є Покровськ Донецької області після численних російських атак на місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Покровськ у травні. Квітучі каштани заглядають у вікна, яких вже немає. Над потрощеними будинками гудуть дрони. Поряд із клумбами у дворах тепер могили.

Люди перейшли жити по підвалах. Знайти їжу чи воду - небезпечний для життя квест. Їздити на авто - це підписати собі смертний вирок, місцеві пересуваються пішки та на велосипедах", - йдеться у повідомленні.

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Група "Білий янгол" щодня проривається в місто, щоб врятувати тих, хто нарешті вирішив евакуюватись чи потребує медичної допомоги.





























У поліції уточнили, що фото були зроблені поліцейськими минулого тижня під час евакуацій.