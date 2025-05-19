У Покровську залишаються 1915 мешканців, - МВС
У прифронтовому Покровську Донецької області залишається 1915 мешканців, евакуація ускладнена постійними обстрілами та ворожими дронами.
Про це повідомив Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
У повідомленні наголошується, що через активність дронів перебування на вулицях Покровська триває лічені хвилини - одразу починається обстріл. Станом на сьогодні в місті залишаються 1915 мешканців.
Топ коментарі
+3 Oleg Iavtushenko
показати весь коментар19.05.2025 17:41 Відповісти Посилання
+3 perdalichesuper
показати весь коментар19.05.2025 17:45 Відповісти Посилання
+3 Alex Asd
показати весь коментар19.05.2025 18:00 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleg Iavtushenko
показати весь коментар19.05.2025 17:41 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
perdalichesuper
показати весь коментар19.05.2025 17:45 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Дужан Міхал
показати весь коментар19.05.2025 17:54 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
perdalichesuper
показати весь коментар19.05.2025 17:59 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Дужан Міхал
показати весь коментар19.05.2025 19:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
perdalichesuper
показати весь коментар19.05.2025 19:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
perdalichesuper
показати весь коментар19.05.2025 19:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
berhane selassie
показати весь коментар19.05.2025 18:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Desar
показати весь коментар19.05.2025 18:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex Asd
показати весь коментар19.05.2025 18:00 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Oleg Iavtushenko
показати весь коментар19.05.2025 18:06 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Alex Asd
показати весь коментар19.05.2025 18:11 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oleg Iavtushenko
показати весь коментар19.05.2025 18:17 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Alex Asd
показати весь коментар19.05.2025 18:20 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oleg Iavtushenko
показати весь коментар19.05.2025 18:40 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alex Asd
показати весь коментар19.05.2025 20:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Велес Подільський
показати весь коментар19.05.2025 19:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alex Asd
показати весь коментар19.05.2025 20:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleg Iavtushenko
показати весь коментар19.05.2025 21:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Велес Подільський
показати весь коментар19.05.2025 19:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Bad Robot
показати весь коментар19.05.2025 17:44 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
MD_DB
показати весь коментар19.05.2025 19:17 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль