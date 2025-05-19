У Покровську залишаються 1915 мешканців, - МВС

У прифронтовому Покровську Донецької області залишається 1915 мешканців, евакуація ускладнена постійними обстрілами та ворожими дронами.

Про це повідомив Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що через активність дронів перебування на вулицях Покровська триває лічені хвилини - одразу починається обстріл. Станом на сьогодні в місті залишаються 1915 мешканців.

