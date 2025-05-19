УКР
У Покровську залишаються 1915 мешканців, - МВС

Що буде якщо Україна втратить Покровськ

У прифронтовому Покровську Донецької області залишається 1915 мешканців, евакуація ускладнена постійними обстрілами та ворожими дронами.

Про це повідомив Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що через активність дронів перебування на вулицях Покровська триває лічені хвилини - одразу починається обстріл. Станом на сьогодні в місті залишаються 1915 мешканців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біля Покровська йдуть важкі бої, проте оточення міста зараз виглядає нереальним, - ОСУВ "Хортиця"

Донецька область (9406) Покровськ (788) Покровський район (929)
Потім теж будуть кацапам розповідати як їх «ущемляли» ?
19.05.2025 17:41 Відповісти
Якщо у людей нема коштів на найм житла,то їм їхати нема куди.Допомога від держави гарна лише у відосиках
19.05.2025 17:45 Відповісти
Жестко. Заставили сидеть под обстрелами на линии фронта. За границу не выпустили. Лагерей для беженцев не сделали, жилья и продовольствия не дали, даже гумманитарку украили и присланые ЕС домики. Для мужиков дополнительная "соціальна підтримка" на первом же блокпосту. Это называется геноцид.
19.05.2025 18:00 Відповісти
