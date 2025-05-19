В Покровске остаются 1915 жителей, - МВД
В прифронтовом Покровске Донецкой области остается 1915 жителей, эвакуация затруднена постоянными обстрелами и вражескими дронами.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Министерства внутренних дел в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
В сообщении отмечается, что из-за активности дронов пребывание на улицах Покровска длится считанные минуты - сразу начинается обстрел. По состоянию на сегодня, в городе остаются 1915 жителей.
