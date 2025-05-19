РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10020 посетителей онлайн
Новости Эвакуация из Покровска
630 22

В Покровске остаются 1915 жителей, - МВД

Что будет, если Украина потеряет Покровск

В прифронтовом Покровске Донецкой области остается 1915 жителей, эвакуация затруднена постоянными обстрелами и вражескими дронами.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Министерства внутренних дел в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что из-за активности дронов пребывание на улицах Покровска длится считанные минуты - сразу начинается обстрел. По состоянию на сегодня, в городе остаются 1915 жителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возле Покровска идут тяжелые бои, однако окружение города сейчас выглядит нереальным, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

Донецкая область (10583) Покровск (756) Покровский район (921)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Потім теж будуть кацапам розповідати як їх «ущемляли» ?
показать весь комментарий
19.05.2025 17:41 Ответить
+3
Якщо у людей нема коштів на найм житла,то їм їхати нема куди.Допомога від держави гарна лише у відосиках
показать весь комментарий
19.05.2025 17:45 Ответить
+3
Жестко. Заставили сидеть под обстрелами на линии фронта. За границу не выпустили. Лагерей для беженцев не сделали, жилья и продовольствия не дали, даже гумманитарку украили и присланые ЕС домики. Для мужиков дополнительная "соціальна підтримка" на первом же блокпосту. Это называется геноцид.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потім теж будуть кацапам розповідати як їх «ущемляли» ?
показать весь комментарий
19.05.2025 17:41 Ответить
Якщо у людей нема коштів на найм житла,то їм їхати нема куди.Допомога від держави гарна лише у відосиках
показать весь комментарий
19.05.2025 17:45 Ответить
Ще нікого не бачив у паперовій коробці на тротуарі. Мабуть я осліп. А ось у Покровську вони якраз як у паперовій коробці. Але то їхній вибір. Тому непотрібно витрачати життя працівників евакобригад та кошти українських платників податків. Чи не українських. Хай чекають ,,асфабадітєлєй,,
показать весь комментарий
19.05.2025 17:54 Ответить
На початку війни мої виїхали до Львова,поцікавилися житлом і поїхали до Польщі.Свої марення розповідай в другому місці
показать весь комментарий
19.05.2025 17:59 Ответить
Які марення, дядьку? І так, що заважає цим покровським виїхати в Польшу чи Канаду?
показать весь комментарий
19.05.2025 19:27 Ответить
Читай вище-потрібні гроші,то того ж чоловіків не випускають
показать весь комментарий
19.05.2025 19:29 Ответить
держава з першого дня забила на громадян,радила шашлики готувати.
показать весь комментарий
19.05.2025 19:34 Ответить
На ТОТ мого побратима місцеві перевдягнули в цівілку, нагодували, дали телефон для зв'язку та допомогли дойти для СОУ. Хто вони? Сєпари? Чи вони більши патріоти України ніж ті, хто в Польщі відпочиває?
показать весь комментарий
19.05.2025 18:38 Ответить
Патриоты и предатели есть везде
показать весь комментарий
19.05.2025 18:59 Ответить
Жестко. Заставили сидеть под обстрелами на линии фронта. За границу не выпустили. Лагерей для беженцев не сделали, жилья и продовольствия не дали, даже гумманитарку украили и присланые ЕС домики. Для мужиков дополнительная "соціальна підтримка" на первом же блокпосту. Это называется геноцид.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:00 Ответить
Это называется ужасы войны развязанной кацапией
показать весь комментарий
19.05.2025 18:06 Ответить
Это кацапия закрыла границы, украла гумманитарку и не обеспечила людей жильем? И ТЦК тоже кацапия управляет? Тогда ясно, больше вопросов не имею.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:11 Ответить
Пока кацапы не напали ты слыхал что то о ТЦК, шахедах, необходимости жилья, беженцах ? Не путай причину и следствие. Проблемы всегда есть и будут. А если по честному то каждый сам за себя в ответе.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:17 Ответить
Преступления орков никак не оправдывают преступления украинской власти и строииельство концлагеря в Украине. Пока кацапы не напали, я наблюдал, как отводили войска от Крыма, строили дороги для российсих танков и призывали людей ехать на шашлыки, зная, что их завтра убьют. А до этого наблюдал как взрываются склады с боеприпасами, а новые не произовдятся.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:20 Ответить
Ну тогда конечно, надо сдаваться, орки придут порядок наведут.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:40 Ответить
Вот ты и раскрылся.
показать весь комментарий
19.05.2025 20:46 Ответить
Кацап, ти просто смердяча падаль😄
показать весь комментарий
19.05.2025 19:21 Ответить
По-перше, я українець. Мої предки запорізькі козаки. По-друге, йди за російським короблем.
показать весь комментарий
19.05.2025 20:49 Ответить
Тим більша ганьба. Цікаво щоб твої предки тобі сказали на твою любов до кацапів ?
показать весь комментарий
19.05.2025 21:26 Ответить
Кацап ,проснись-ти всрався.😄
показать весь комментарий
19.05.2025 19:20 Ответить
і на що/кого ждуть?
показать весь комментарий
19.05.2025 17:44 Ответить
Та то почекуни. Басили вже таких.
показать весь комментарий
19.05.2025 19:17 Ответить
 
 