В Покровске остаются 1915 жителей, - МВД

В прифронтовом Покровске Донецкой области остается 1915 жителей, эвакуация затруднена постоянными обстрелами и вражескими дронами.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Министерства внутренних дел в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что из-за активности дронов пребывание на улицах Покровска длится считанные минуты - сразу начинается обстрел. По состоянию на сегодня, в городе остаются 1915 жителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возле Покровска идут тяжелые бои, однако окружение города сейчас выглядит нереальным, - ОСГВ "Хортиця"