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Новости Фото Эвакуация из Покровска Обстрелы Покровска
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Гудят дроны, каштаны заглядывают в окна, которых уже нет: Покровск после многочисленных вражеских ударов. ФОТОрепортаж

В Нацполиции показали, каким сейчас является Покровск Донецкой области после многочисленных российских атак на город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Покровск в мае. Цветущие каштаны заглядывают в окна, которых уже нет. Над разбитыми домами гудят дроны. Рядом с клумбами во дворах теперь могилы.

Люди перешли жить по подвалам. Найти еду или воду - опасный для жизни квест. Ездить на авто - это подписать себе смертный приговор, местные передвигаются пешком и на велосипедах", - говорится в сообщении.

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Группа "Білий ангел" ежедневно прорывается в город, чтобы спасти тех, кто наконец решил эвакуироваться или нуждается в медицинской помощи.

Покровск
Покровск
Покровск
Покровск
Покровск
Покровск
Покровск
Покровск
Покровск
Покровск
Покровск
Покровск
Покровск
Покровск

В полиции уточнили, что фото были сделаны полицейскими на прошлой неделе во время эвакуаций.

Автор: 

Нацполиция (16549) Донецкая область (9920) Покровск (635) Покровский район (663)


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Топ комментарии
+16
А пів року тому так стелили новенький асфальт... Розумно і Потужно!!!!
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24.05.2025 13:41
+14
2024р вересеньжовтень кладемо тротуарну плитку садимо клумби білимо дерева і т д і т п замість копать окопи бліндажі а бетон що пішов на плитку мав ідти на доти дзоти надовбні зуби дракона весь персонал задіяний на прибиранні облаштуванні території повинен був тягать бревна облаштовувать окопи розікрали собачі діти бюджет повинна бути кара смерть за саботаж і корупцію те що не хоче виїздить в примусовому порядку за мінне поле до кацапів це суки продажні кацапські ждуни
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24.05.2025 13:48
+9
Ви зробили їх разом у 2019. Просто проголосували по приколу.
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24.05.2025 13:49
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А пів року тому так стелили новенький асфальт... Розумно і Потужно!!!!
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24.05.2025 13:41 Ответить
Ви зробили їх разом у 2019. Просто проголосували по приколу.
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24.05.2025 13:49 Ответить
Асфальт то ще не кінець , вони у місцевому бюджеті на цей рік купу грошей на розвиток туризму виділили . Таке враження що або відверті злочинці , або конкретні ідіоти тим містом керують.
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24.05.2025 16:17 Ответить
2024р вересеньжовтень кладемо тротуарну плитку садимо клумби білимо дерева і т д і т п замість копать окопи бліндажі а бетон що пішов на плитку мав ідти на доти дзоти надовбні зуби дракона весь персонал задіяний на прибиранні облаштуванні території повинен був тягать бревна облаштовувать окопи розікрали собачі діти бюджет повинна бути кара смерть за саботаж і корупцію те що не хоче виїздить в примусовому порядку за мінне поле до кацапів це суки продажні кацапські ждуни
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24.05.2025 13:48 Ответить
На Маріуполь досі гроші виділяють...
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24.05.2025 14:01 Ответить
А як же не виділяти , родини маріупольских чиновників хочуть їсти , а працювати їх не вчили .... вони тільки "керувати" уміють (((
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24.05.2025 16:19 Ответить
Нащо жертвувати життям заради ждунів? Хай сидять по підвалах.
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24.05.2025 13:55 Ответить
А нащо ризикувати життям заради ждунів, що сидять в тилу по шинках та спортклубах? Хай сидять - прийдуть москалі - як худобу поженуть у стійло.
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24.05.2025 14:00 Ответить
У вас автомат від стрільби може заклинити. Обережно.
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24.05.2025 14:15 Ответить
Завджи чистив зброю після стрільби. Ніколи не клинив.
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24.05.2025 14:58 Ответить
Вони спитають бурятів "на каком аснаванії ви мєея гонітє в стойло?" і щапшикають балончиком.
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24.05.2025 14:42 Ответить
 
 