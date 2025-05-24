Гудят дроны, каштаны заглядывают в окна, которых уже нет: Покровск после многочисленных вражеских ударов. ФОТОрепортаж

В Нацполиции показали, каким сейчас является Покровск Донецкой области после многочисленных российских атак на город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Покровск в мае. Цветущие каштаны заглядывают в окна, которых уже нет. Над разбитыми домами гудят дроны. Рядом с клумбами во дворах теперь могилы.

Люди перешли жить по подвалам. Найти еду или воду - опасный для жизни квест. Ездить на авто - это подписать себе смертный приговор, местные передвигаются пешком и на велосипедах", - говорится в сообщении.

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Группа "Білий ангел" ежедневно прорывается в город, чтобы спасти тех, кто наконец решил эвакуироваться или нуждается в медицинской помощи.





























В полиции уточнили, что фото были сделаны полицейскими на прошлой неделе во время эвакуаций.