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Новости Эвакуация из Покровска Обстрелы Покровска
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Вследствие российских обстрелов в июне в Покровской громаде погибли 19 человек, еще 40 получили ранения, оккупанты атакуют эвакуационные автобусы

ситуация в Покровске

В течение июня в Покровской громаде Донецкой области из-за российских обстрелов погибли 19 человек, еще 40 получили ранения.

Об этом "Суспільному" рассказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник рассказал, что захватчики постоянно бьют по Покровску авиабомбами, артиллерией, дронами.

Также оккупанты "охотятся" за эвакуационными автобусами. В частности, на днях российские войска ударили по эвакуационному автомобилю и почти уничтожили его.

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"Но это же не единичные случаи. Это уже, я думаю, это уже пятый или шестой случай, когда агрессор охотится на эвакомобили. Также на той неделе россияне изуродовали наш мусоровоз, также сожгли рабочую машину нашего коммунального предприятия "Газель", - рассказал Добряк.

Чиновник добавил, что по состоянию на 30 июня в Покровске остаются почти 1700 жителей, в громаде - 3168. За месяц из города выехали 97 жителей.

В городе нет воды, света и газа. Власти призывают жителей к эвакуации.

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Автор: 

обстрел (28254) эвакуация (2119) Донецкая область (10139) Покровск (666) Покровский район (734)


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