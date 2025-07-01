Сутки в Донецкой области: три человека получили ранения. Эвакуированы 257 человек, в том числе 41 ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки враг не прекращал обстрелов Донетчины. Под огнем оказались города Константиновка, Покровск, Славянск, села Веселая Гора, Гришино, Дроновка, Заповедное, Новотроицкое, Самарское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

Утром 30 июня россияне обстреляли микрорайон "Шахтерский" в Покровске, в результате попадания в один из многоквартирных жилых домов возник пожар, повреждена многоэтажка.

Днем враг атаковал FPV-дроном с.Гришино, в результате чего поврежден жилой дом.

Около 15:00 россияне ударили FPV-дроном по гражданскому авто - ранили человека.

Во Владимировке в результате обстрелов повреждены 2 дома, еще 1 - в Заповедном. В Белицком поврежден инфраструктурный объект.

Новотроицкое Покровского района враг атаковал пятью БПЛА "Герань-2" - есть раненый, повреждены гостиница и нежилое помещение.

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады повреждены 4 дома. В Шаврово Александровской громады повреждены дом и ферма. В Петровке Дружковской громады поврежден дом.

На Славянск оккупанты направили 6 беспилотников "Герань-2", повредили три многоквартирных и 10 частных домов, 7 нежилых помещений.

Три бомбы "КАБ-250" войска РФ сбросили на Константиновку - разрушениям подверглись 15 частных домов.

В Веселой Горе Краматорского района вражеские дроны повредили 15 частных домов, в соседнем Самарском - три домохозяйства и гражданское авто.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома; в Дроновке ранен человек, повреждены 2 дома.

Один гражданский человек получил ранения в результате артобстрела Дроновки Бахмутского района, поврежден частный дом.

Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 257 человек, в том числе 41 ребенок.

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