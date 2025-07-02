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Новости Войска КНДР
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КНДР может отправить до 30 тысяч солдат на войну против Украины, - CNN. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Северная Корея планирует направить до 30 тысяч военнослужащих для участия в войне России против Украины. Их прибытие в РФ ожидается в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинскую разведку, передает Цензор.НЕТ.

По данным разведки, Пхеньян намерен увеличить в регионе количество своих войск, уже воюющих на стороне РФ. В ноябре 2024 года КНДР уже направила в Россию около 11 тысяч солдат, участвовавших в боях в Курской области. По данным западных источников, около 4 тысяч из них погибли или получили ранения.

Украинская разведка предполагает, что северокорейские подразделения будут интегрированы в боевые части РФ для участия в широкомасштабных наступательных операциях на оккупированных территориях Украины. Также зафиксированы признаки подготовки к перемещению военных - российские транспортные самолеты переоборудуют для перевозки личного состава, а спутниковые снимки показывают активность в портах РФ и на аэродромах КНДР.

КНДР готовится отправить до 30 тысяч солдат на войну против Украины
КНДР готовится отправить до 30 тысяч солдат на войну против Украины

Российское Минобороны, по оценке украинской разведки, способно обеспечить войска КНДР всем необходимым: оружием, техникой и боеприпасами.

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Автор: 

КНДР (1244) война в Украине (5018)


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Топ комментарии
+9
А оцей , падло ти підкацапне, навідмінно від ФША допомогу не зупиняє і навіть збільшує
Порівняй
Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди: ЗМІ дізналися, яку допомогу Україні тимчасово заблокував Пентагон Джерело: https://censor.net/ua/n3561048

Франція передає Україні всю зброю, вироблену у 2025 році, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3552210
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02.07.2025 14:09 Ответить
+8
Схоже - саме цього ***** і чекає ... і всі ці "перемовини" були просто затчгуванням часу в очикуванні цього моменту
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02.07.2025 14:00 Ответить
+4
І пришлють. А оцей з бабою своєю лише воювати може:

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02.07.2025 14:01 Ответить
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Схоже - саме цього ***** і чекає ... і всі ці "перемовини" були просто затчгуванням часу в очикуванні цього моменту
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02.07.2025 14:00 Ответить
Он ждет 30 000 бойцов? Вы серьезно? Вы вообще не верите в ВСУ? У нас армия 1 200 000, а Вы боитесь 30 тысяч голодных корейцев. Зачем тогда вообще воевать?
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02.07.2025 15:24 Ответить
Мені цікаво чи маємо ми дипломатичні відносини з КНДР на зараз чи вже денонсували.
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02.07.2025 14:00 Ответить
А що каже Гугл?
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02.07.2025 14:08 Ответить
Я не вмію гуглити.
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02.07.2025 14:12 Ответить
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02.07.2025 14:23 Ответить
12 серпня 2022 року було розірвано дип.відносини з кндр.
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02.07.2025 14:08 Ответить
Осінь - курчат по осені рахують
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02.07.2025 14:01 Ответить
І пришлють. А оцей з бабою своєю лише воювати може:

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02.07.2025 14:01 Ответить
А оцей , падло ти підкацапне, навідмінно від ФША допомогу не зупиняє і навіть збільшує
Порівняй
Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди: ЗМІ дізналися, яку допомогу Україні тимчасово заблокував Пентагон Джерело: https://censor.net/ua/n3561048

Франція передає Україні всю зброю, вироблену у 2025 році, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3552210
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02.07.2025 14:09 Ответить
Треба терміново зібрати черговий самміт в Європі і оголосити про всебічну підтримку і незламну волю. А в Україні треба пришвидшити бусифікацію - переможемо їх кількість піхоти ще більшою кількістю піхоти, якої в нас немає.
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02.07.2025 14:04 Ответить
Ні , гниль ти трампісько-рашиська, це не ЄС згортає допомогу , а твоє жалюгідне ФША
Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди: ЗМІ дізналися, яку допомогу Україні тимчасово заблокував Пентагон Джерело: https://censor.net/ua/n3561048

Тим часом Європа
Франція передає Україні всю зброю, вироблену у 2025 році, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3552210
Європи надають Україні значну військову допомогу, включаючи зброю. Це включає передачу танків, артилерії, протиповітряних систем, бронетехніки, *********** та іншого обладнання. Крім того, багато європейських країн проводять навчання українських військових.

ФШАсти і рашисти - вороги України. Гнобіть їх . Харкайте в обличчя при зустрічі
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02.07.2025 14:11 Ответить
Поки Європа ввела вже 17 пакетів санкцій , що призвели до падання продажів рашиської нафти у 4 рази
ФША не можуть ввести навіть ті іграшкові санкції Грема
Бо твій хозяїн ,трумп - пудель пуйла
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02.07.2025 14:13 Ответить
Дивись не всерись выд потуг кацап.
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02.07.2025 15:21 Ответить
очікувано, потім ще 30к, там потік цього лайна буде нескінченний
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02.07.2025 14:04 Ответить
Всі вони будуть знищені разом з кацапстанцями!
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02.07.2025 14:11 Ответить
Знай друзів своїх і відділяй їх від ворогів

Понад €9 млрд 2025 року виділить Україні Німеччина - $2 млрд спрямують на ППО, ракети і **********, - глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Києва.

У той час пудель кремля - трамп
Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди: ЗМІ дізналися, яку допомогу Україні тимчасово заблокував Пентагон Джерело: https://censor.net/ua/n3561048
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02.07.2025 14:20 Ответить
чекаємо потужну підтримку від вестернів (словесну): "Українці, тримайтесь".

правда без петріотів, арти, хаймарсів і ще достобіса чого, але "тримайтесь".

p.s. А вкраїнчики додадуть з дивану: "нам ніхто нічого не винен", "нам своє робити" . А ****, хіба це складно: самотужки тягатись з найбільшою ядерною потугою, а тепер вже з двома країнами.
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02.07.2025 14:44 Ответить
Це ще не третя світова, ні? Авжеж ні. Даже якщо проти України буде воювати десять країн то це все одно не буде третьою світовою. Бо Україна ж одна воює. Всі проковтнули мовчки 10тис. косооких. То чому ж вже не всю армію косооких задіяти в війні проти України. А ми ще боїмося протипіхотні міни використовувати а то нас покарають. А все що робить зараз Тампон так виграє час для *****
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02.07.2025 14:49 Ответить
Ми теж жуємосоплі. Чомусь до сих пір ми не знищуемо на Сосії все те що може літати і їздити а особливо рашистські літаки і аеропорти. А також не випалюємо електростанції і поля з зерновими і лісами які рашисти теж використовують для війни? Вся Сосія повинна горіти вже вчора, якщо ми хочемо вижити
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02.07.2025 14:56 Ответить
І не треба бути великим провидцем щоб зрозуміти що "всі друзі і партнери України "(це ті десь більше пів-сотні країн що підписали договори про допомогу )у відповідь на це втручання КНДР продемонструють "глибоке занепокоєння".
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02.07.2025 15:07 Ответить
 
 