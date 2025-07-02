КНДР может отправить до 30 тысяч солдат на войну против Украины, - CNN. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ
Северная Корея планирует направить до 30 тысяч военнослужащих для участия в войне России против Украины. Их прибытие в РФ ожидается в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинскую разведку, передает Цензор.НЕТ.
По данным разведки, Пхеньян намерен увеличить в регионе количество своих войск, уже воюющих на стороне РФ. В ноябре 2024 года КНДР уже направила в Россию около 11 тысяч солдат, участвовавших в боях в Курской области. По данным западных источников, около 4 тысяч из них погибли или получили ранения.
Украинская разведка предполагает, что северокорейские подразделения будут интегрированы в боевые части РФ для участия в широкомасштабных наступательных операциях на оккупированных территориях Украины. Также зафиксированы признаки подготовки к перемещению военных - российские транспортные самолеты переоборудуют для перевозки личного состава, а спутниковые снимки показывают активность в портах РФ и на аэродромах КНДР.
Российское Минобороны, по оценке украинской разведки, способно обеспечить войска КНДР всем необходимым: оружием, техникой и боеприпасами.
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Тим часом Європа
Франція передає Україні всю зброю, вироблену у 2025 році, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3552210
Європи надають Україні значну військову допомогу, включаючи зброю. Це включає передачу танків, артилерії, протиповітряних систем, бронетехніки, *********** та іншого обладнання. Крім того, багато європейських країн проводять навчання українських військових.
ФШАсти і рашисти - вороги України. Гнобіть їх . Харкайте в обличчя при зустрічі
ФША не можуть ввести навіть ті іграшкові санкції Грема
Бо твій хозяїн ,трумп - пудель пуйла
Понад €9 млрд 2025 року виділить Україні Німеччина - $2 млрд спрямують на ППО, ракети і **********, - глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Києва.
У той час пудель кремля - трамп
Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди: ЗМІ дізналися, яку допомогу Україні тимчасово заблокував Пентагон Джерело: https://censor.net/ua/n3561048
правда без петріотів, арти, хаймарсів і ще достобіса чого, але "тримайтесь".
p.s. А вкраїнчики додадуть з дивану: "нам ніхто нічого не винен", "нам своє робити" . А ****, хіба це складно: самотужки тягатись з найбільшою ядерною потугою, а тепер вже з двома країнами.