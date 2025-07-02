КНДР может отправить до 30 тысяч солдат на войну против Украины, - CNN. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Северная Корея планирует направить до 30 тысяч военнослужащих для участия в войне России против Украины. Их прибытие в РФ ожидается в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинскую разведку, передает Цензор.НЕТ.

По данным разведки, Пхеньян намерен увеличить в регионе количество своих войск, уже воюющих на стороне РФ. В ноябре 2024 года КНДР уже направила в Россию около 11 тысяч солдат, участвовавших в боях в Курской области. По данным западных источников, около 4 тысяч из них погибли или получили ранения.

Украинская разведка предполагает, что северокорейские подразделения будут интегрированы в боевые части РФ для участия в широкомасштабных наступательных операциях на оккупированных территориях Украины. Также зафиксированы признаки подготовки к перемещению военных - российские транспортные самолеты переоборудуют для перевозки личного состава, а спутниковые снимки показывают активность в портах РФ и на аэродромах КНДР.





Российское Минобороны, по оценке украинской разведки, способно обеспечить войска КНДР всем необходимым: оружием, техникой и боеприпасами.

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