Погибшим военным пришли повестки на Виннитчине: областной ТЦК говорит о "системном сбое"
В Винницкой области зафиксировали два случая, когда семьи погибших военнослужащих получили на имя погибших воинов повестки с требованием явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В областном ТЦК причиной такой ситуации назвали "системный сбой".
Об этом рассказал заместитель начальника Винницкого областного ТЦК и СП по психологической поддержке персонала Николай Лантух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам причиной сбоя в системе является ряд факторов:
1. Отсутствие выписок из приказов
После призыва военнослужащего его воинская часть должна передать в ТЦК и СП выписку из соответствующего приказа. Это часто не происходит вовремя или не происходит вообще.
2. Необновление данных в реестре "Оберіг"
"Без выписки из приказа данные о лице не попадают в реестр "Оберіг". В соответствии с Постановлением КМУ №932, система автоматически возвращает таких лиц в список тех, кто подлежит воинскому учету, что и вызывает автоматическую отправку повесток через Укрпочту", - пояснили в ОТЦК.
3. Нехватка кадровых ресурсов
Из-за чрезмерной нагрузки на работников ТЦК и СП не все данные (в том числе, и информация о гибели военнослужащего) оперативно обновляются в системе.
ТЦК работает над исправлением ситуации
Винницкий областной ТЦК и СП инициировал работу по совершенствованию обмена данными между воинскими частями и ТЦК.
По словам Николая Лантуха, они также настаивают на необходимости ответственного выполнения обязанностей со стороны воинских частей по представлению выписок из приказов и работают над оперативным обновлением данных в реестре "Оберіг". Также - проводят внутренний аудит и реагируют на каждый сигнал от граждан.
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