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Новости Погибшему военному пришла повестка
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Погибшим военным пришли повестки на Виннитчине: областной ТЦК говорит о "системном сбое"

Повестки погибшим военным в Винницкой области: реакция ТЦК

В Винницкой области зафиксировали два случая, когда семьи погибших военнослужащих получили на имя погибших воинов повестки с требованием явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В областном ТЦК причиной такой ситуации назвали "системный сбой".

Об этом рассказал заместитель начальника Винницкого областного ТЦК и СП по психологической поддержке персонала Николай Лантух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам причиной сбоя в системе является ряд факторов:

1. Отсутствие выписок из приказов

После призыва военнослужащего его воинская часть должна передать в ТЦК и СП выписку из соответствующего приказа. Это часто не происходит вовремя или не происходит вообще.

2. Необновление данных в реестре "Оберіг"

"Без выписки из приказа данные о лице не попадают в реестр "Оберіг". В соответствии с Постановлением КМУ №932, система автоматически возвращает таких лиц в список тех, кто подлежит воинскому учету, что и вызывает автоматическую отправку повесток через Укрпочту", - пояснили в ОТЦК.

3. Нехватка кадровых ресурсов

Из-за чрезмерной нагрузки на работников ТЦК и СП не все данные (в том числе, и информация о гибели военнослужащего) оперативно обновляются в системе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тернопольский ТЦК отправил повестку погибшему военнослужащему

ТЦК работает над исправлением ситуации

Винницкий областной ТЦК и СП инициировал работу по совершенствованию обмена данными между воинскими частями и ТЦК.

По словам Николая Лантуха, они также настаивают на необходимости ответственного выполнения обязанностей со стороны воинских частей по представлению выписок из приказов и работают над оперативным обновлением данных в реестре "Оберіг". Также - проводят внутренний аудит и реагируют на каждый сигнал от граждан.

Также читайте: Рекрутинговый центр и дипучреждения в Польше не присылают повесток мужчинам за рубежом, - генконсул Куць

Автор: 

военнослужащие (6213) повестка (155) ТЦК (636) война в Украине (5018)


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Топ комментарии
+17
Брак кадрових ресурсів. Ну звісно. Всі ж цілими днями у бусах катаються.
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02.07.2025 16:48 Ответить
+15
Через надмірне навантаження на працівників ТЦК та СП вони не втигають ходити в курилку, до банкомату та кіоску кави
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02.07.2025 16:48 Ответить
+12
Полеглим військовим надійшли повістки на Вінниччині: обласний ТЦК каже про "системний збій"

Системний дебілізм, піззоватизм та клінічний ідіотизм будуть ближчими до істини!
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02.07.2025 16:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
цифровизация - она такая. но главное - никто не виноват.
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02.07.2025 16:46 Ответить
До того ж хер вибачилися.
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02.07.2025 16:54 Ответить
А хтось вимагає вибачень ? Так ото ж ...
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02.07.2025 17:36 Ответить
Тобто як варіант, чисто по людські, вибачитися перед родичами полеглих ти навіть не розглядаєш. Може ти й сам з цієї бидло контори?
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02.07.2025 17:43 Ответить
Мається на увазі , що від цієї гілки влади (як і від решти інших) вибачень чекати марно . І пострвждалі повинні це розуміти , тож якщо люди себе поважають - треба вимагати вибачень , а не чекати на них ...
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02.07.2025 17:47 Ответить
ІПСО !!!!!!! зняте на москфільмі )))))))
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02.07.2025 18:37 Ответить
Бардак? Чи не встигають оформлювати вибувших-прибулих??
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02.07.2025 16:46 Ответить
Просто забили болт на ведення документації.
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02.07.2025 17:04 Ответить
Напевне не бадак. Чомусь навіть помилково жодної повістки не отримав лєйтєнант Баканов, чи хтось інший наближений до кварталу.
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02.07.2025 17:04 Ответить
Полеглим військовим надійшли повістки на Вінниччині: обласний ТЦК каже про "системний збій"

Системний дебілізм, піззоватизм та клінічний ідіотизм будуть ближчими до істини!
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02.07.2025 16:47 Ответить
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02.07.2025 16:53 Ответить
Брак кадрових ресурсів. Ну звісно. Всі ж цілими днями у бусах катаються.
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02.07.2025 16:48 Ответить
Сцикуни самі не йдуть. Приходится їх відловлювати.
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02.07.2025 17:04 Ответить
Перестань бути сцикуном.
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02.07.2025 17:05 Ответить
Получите новую идею- "ТЦикунам некогда воевать! Они за СЦикунами охотиться"
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02.07.2025 17:10 Ответить
Так йди сам,чого чекаєш коли зловлять?
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02.07.2025 17:13 Ответить
Я прийшов у штаб "Третьої штурмової", кажу:

- Хлопці, візьміть мене до себе!...

А вони мені:

- А що ти вмієш?

Кажу:

- Вмію боятися...

Вони мені знов:

- Іди до дому: нам сцикуни не потрібні!
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02.07.2025 17:19 Ответить
П'ять балів!
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02.07.2025 17:10 Ответить
Допоміг би разом із Зеленьським. Той навмисно ********* людей і віськових, переклавши власні обов'язки із мобілізації на ЗСУ, а такі як ти, його посіпаки, ще і працюєте над зривом обороноздатності країни.
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02.07.2025 18:37 Ответить
Чому системний збій не трапляється по відношенню до депутатів різних рівнів?
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02.07.2025 16:48 Ответить
Через надмірне навантаження на працівників ТЦК та СП вони не втигають ходити в курилку, до банкомату та кіоску кави
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02.07.2025 16:48 Ответить
А если лантуха отправить на фронт ситуация поменяется?
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02.07.2025 16:49 Ответить
Ці сотні тисяч корумпованих ТЦКшників вже давно пора самих на фронт відправити.
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02.07.2025 16:59 Ответить
Аби не було таких "системних збоїв" під час виборів
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02.07.2025 16:59 Ответить
Тобто, тцк бійця "покупцю" здав - а далі хоч трава не рости? І відсутні контрольні строки для надходження "витягу з наказу"?
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02.07.2025 17:02 Ответить
огласите пож весь список -зеле и ермаку вручили уже 50 повестку по счету или нет?????????????
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02.07.2025 17:06 Ответить
Доречі,хто знає,чим лантух відрізняється від мішка? Пояснюю : покроєм. Мішок,це ємність розміром приблизно 1м.20 см.× 60 см.,а лантух ,десь 1м. 20 см.× 80 см.. Читай широкий мішок. А шматок від сундука? Місцем служби!!!
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02.07.2025 17:07 Ответить
Буває. Цікаво: а якби родичі ніяк не відреагували, то відкрили б кримінальне впровадження і подали б в розшук?
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02.07.2025 17:13 Ответить
"автоматичне надсилання повісток через Укрпошту"

НИЦА ЗЕЛЬОНА БРЕХНЯ..через Укрпошту нічого автоматично не ходить
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02.07.2025 17:25 Ответить
В вони не дивляться штампують всім , совок!
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02.07.2025 17:33 Ответить
Благодатна тема для висе..у ростролів і корисних ідіотів. ТЦК їм у всіх гріхах винувато. Навіть якщо дівчата не *******, то також якесь тцк завинило, Віагру безкоштовно не підвезло..
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02.07.2025 18:41 Ответить
Вставай, вставай, однополчанин
Бери шинель и снова в бой!
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02.07.2025 18:42 Ответить
 
 