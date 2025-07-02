Полеглим військовим надійшли повістки на Вінниччині: обласний ТЦК каже про "системний збій"
У Вінницькій області зафіксували два випадки, коли родини полеглих військовослужбовців отримали на ім'я загиблих воїнів повістки з вимогою з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В обласному ТЦК причиною такої ситуації назвали "системний збій".
Про це розповів заступник начальника Вінницького обласного ТЦК та СП з психологічної підтримки персоналу Микола Лантух, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За його словами причиною збою в системі є низка факторів:
1. Відсутність витягів з наказів
Після призову військовослужбовця його військова частина має передати до ТЦК та СП витяг з відповідного наказу. Це часто не відбувається вчасно або не відбувається взагалі.
2. Неоновлення даних у реєстрі "Оберіг"
"Без витягу з наказу дані про особу не потрапляють до реєстру "Оберіг". Відповідно до Постанови КМУ №932, система автоматично повертає таких осіб до списку тих, хто підлягає військовому обліку, що й спричиняє автоматичне надсилання повісток через Укрпошту", - пояснили в ОТЦК.
3. Брак кадрових ресурсів
Через надмірне навантаження на працівників ТЦК та СП не всі дані (зокрема, й інформація про загибель військовослужбовця) оперативно оновлюються в системі.
ТЦК працює над виправленням ситуації
Вінницький обласний ТЦК та СП ініціював роботу з удосконалення обміну даними між військовими частинами та ТЦК.
За словами Миколи Лантуха, вони також наполягають на необхідності відповідального виконання обов’язків з боку військових частин щодо подання витягів з наказів та працюють над оперативнішим оновленням даних у реєстрі "Оберіг". Також — проводять внутрішній аудит та реагують на кожен сигнал від громадян.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Системний дебілізм, піззоватизм та клінічний ідіотизм будуть ближчими до істини!
- Хлопці, візьміть мене до себе!...
А вони мені:
- А що ти вмієш?
Кажу:
- Вмію боятися...
Вони мені знов:
- Іди до дому: нам сцикуни не потрібні!
НИЦА ЗЕЛЬОНА БРЕХНЯ..через Укрпошту нічого автоматично не ходить