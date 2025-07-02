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Новини Загиблому військовому прийшла повістка
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Полеглим військовим надійшли повістки на Вінниччині: обласний ТЦК каже про "системний збій"

Повістки загиблим військовим на Вінниччині: реакція ТЦК

У Вінницькій області зафіксували два випадки, коли родини полеглих військовослужбовців отримали на ім'я загиблих воїнів повістки з вимогою з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В обласному ТЦК причиною такої ситуації назвали "системний збій".

Про це розповів заступник начальника Вінницького обласного ТЦК та СП з психологічної підтримки персоналу Микола Лантух, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами причиною збою в системі є низка факторів:

1. Відсутність витягів з наказів

Після призову військовослужбовця його військова частина має передати до ТЦК та СП витяг з відповідного наказу. Це часто не відбувається вчасно або не відбувається взагалі.

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2. Неоновлення даних у реєстрі "Оберіг"

"Без витягу з наказу дані про особу не потрапляють до реєстру "Оберіг". Відповідно до Постанови КМУ №932, система автоматично повертає таких осіб до списку тих, хто підлягає військовому обліку, що й спричиняє автоматичне надсилання повісток через Укрпошту", - пояснили в ОТЦК.

3. Брак кадрових ресурсів

Через надмірне навантаження на працівників ТЦК та СП не всі дані (зокрема, й інформація про загибель військовослужбовця) оперативно оновлюються в системі.

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ТЦК працює над виправленням ситуації

Вінницький обласний ТЦК та СП ініціював роботу з удосконалення обміну даними між військовими частинами та ТЦК.

За словами Миколи Лантуха, вони також наполягають на необхідності відповідального виконання обов’язків з боку військових частин щодо подання витягів з наказів та працюють над оперативнішим оновленням даних у реєстрі "Оберіг". Також — проводять внутрішній аудит та реагують на кожен сигнал від громадян.

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Автор: 

військовослужбовці (4841) повістка (184) ТЦК та СП (687) війна в Україні (5054)


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Топ коментарі
+16
Брак кадрових ресурсів. Ну звісно. Всі ж цілими днями у бусах катаються.
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02.07.2025 16:48 Відповісти
+13
Через надмірне навантаження на працівників ТЦК та СП вони не втигають ходити в курилку, до банкомату та кіоску кави
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02.07.2025 16:48 Відповісти
+11
Полеглим військовим надійшли повістки на Вінниччині: обласний ТЦК каже про "системний збій"

Системний дебілізм, піззоватизм та клінічний ідіотизм будуть ближчими до істини!
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02.07.2025 16:47 Відповісти
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цифровизация - она такая. но главное - никто не виноват.
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02.07.2025 16:46 Відповісти
До того ж хер вибачилися.
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02.07.2025 16:54 Відповісти
А хтось вимагає вибачень ? Так ото ж ...
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02.07.2025 17:36 Відповісти
Тобто як варіант, чисто по людські, вибачитися перед родичами полеглих ти навіть не розглядаєш. Може ти й сам з цієї бидло контори?
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02.07.2025 17:43 Відповісти
Мається на увазі , що від цієї гілки влади (як і від решти інших) вибачень чекати марно . І пострвждалі повинні це розуміти , тож якщо люди себе поважають - треба вимагати вибачень , а не чекати на них ...
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02.07.2025 17:47 Відповісти
Бардак? Чи не встигають оформлювати вибувших-прибулих??
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02.07.2025 16:46 Відповісти
Просто забили болт на ведення документації.
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02.07.2025 17:04 Відповісти
Напевне не бадак. Чомусь навіть помилково жодної повістки не отримав лєйтєнант Баканов, чи хтось інший наближений до кварталу.
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02.07.2025 17:04 Відповісти
Полеглим військовим надійшли повістки на Вінниччині: обласний ТЦК каже про "системний збій"

Системний дебілізм, піззоватизм та клінічний ідіотизм будуть ближчими до істини!
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02.07.2025 16:47 Відповісти
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02.07.2025 16:53 Відповісти
Брак кадрових ресурсів. Ну звісно. Всі ж цілими днями у бусах катаються.
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02.07.2025 16:48 Відповісти
Сцикуни самі не йдуть. Приходится їх відловлювати.
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02.07.2025 17:04 Відповісти
Перестань бути сцикуном.
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02.07.2025 17:05 Відповісти
Получите новую идею- "ТЦикунам некогда воевать! Они за СЦикунами охотиться"
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02.07.2025 17:10 Відповісти
Так йди сам,чого чекаєш коли зловлять?
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02.07.2025 17:13 Відповісти
Я прийшов у штаб "Третьої штурмової", кажу:

- Хлопці, візьміть мене до себе!...

А вони мені:

- А що ти вмієш?

Кажу:

- Вмію боятися...

Вони мені знов:

- Іди до дому: нам сцикуни не потрібні!
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02.07.2025 17:19 Відповісти
П'ять балів!
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02.07.2025 17:10 Відповісти
Чому системний збій не трапляється по відношенню до депутатів різних рівнів?
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02.07.2025 16:48 Відповісти
Через надмірне навантаження на працівників ТЦК та СП вони не втигають ходити в курилку, до банкомату та кіоску кави
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02.07.2025 16:48 Відповісти
А если лантуха отправить на фронт ситуация поменяется?
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02.07.2025 16:49 Відповісти
Ці сотні тисяч корумпованих ТЦКшників вже давно пора самих на фронт відправити.
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02.07.2025 16:59 Відповісти
Аби не було таких "системних збоїв" під час виборів
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02.07.2025 16:59 Відповісти
Тобто, тцк бійця "покупцю" здав - а далі хоч трава не рости? І відсутні контрольні строки для надходження "витягу з наказу"?
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02.07.2025 17:02 Відповісти
огласите пож весь список -зеле и ермаку вручили уже 50 повестку по счету или нет?????????????
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02.07.2025 17:06 Відповісти
Доречі,хто знає,чим лантух відрізняється від мішка? Пояснюю : покроєм. Мішок,це ємність розміром приблизно 1м.20 см.× 60 см.,а лантух ,десь 1м. 20 см.× 80 см.. Читай широкий мішок. А шматок від сундука? Місцем служби!!!
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02.07.2025 17:07 Відповісти
Буває. Цікаво: а якби родичі ніяк не відреагували, то відкрили б кримінальне впровадження і подали б в розшук?
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02.07.2025 17:13 Відповісти
"автоматичне надсилання повісток через Укрпошту"

НИЦА ЗЕЛЬОНА БРЕХНЯ..через Укрпошту нічого автоматично не ходить
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02.07.2025 17:25 Відповісти
В вони не дивляться штампують всім , совок!
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02.07.2025 17:33 Відповісти
 
 