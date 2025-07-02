Полеглим військовим надійшли повістки на Вінниччині: обласний ТЦК каже про "системний збій"

У Вінницькій області зафіксували два випадки, коли родини полеглих військовослужбовців отримали на ім'я загиблих воїнів повістки з вимогою з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В обласному ТЦК причиною такої ситуації назвали "системний збій".

Про це розповів заступник начальника Вінницького обласного ТЦК та СП з психологічної підтримки персоналу Микола Лантух, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами причиною збою в системі є низка факторів:

1. Відсутність витягів з наказів

Після призову військовослужбовця його військова частина має передати до ТЦК та СП витяг з відповідного наказу. Це часто не відбувається вчасно або не відбувається взагалі.

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2. Неоновлення даних у реєстрі "Оберіг"

"Без витягу з наказу дані про особу не потрапляють до реєстру "Оберіг". Відповідно до Постанови КМУ №932, система автоматично повертає таких осіб до списку тих, хто підлягає військовому обліку, що й спричиняє автоматичне надсилання повісток через Укрпошту", - пояснили в ОТЦК.

3. Брак кадрових ресурсів

Через надмірне навантаження на працівників ТЦК та СП не всі дані (зокрема, й інформація про загибель військовослужбовця) оперативно оновлюються в системі.

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ТЦК працює над виправленням ситуації

Вінницький обласний ТЦК та СП ініціював роботу з удосконалення обміну даними між військовими частинами та ТЦК.

За словами Миколи Лантуха, вони також наполягають на необхідності відповідального виконання обов’язків з боку військових частин щодо подання витягів з наказів та працюють над оперативнішим оновленням даних у реєстрі "Оберіг". Також — проводять внутрішній аудит та реагують на кожен сигнал від громадян.

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