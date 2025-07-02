Вражеские беспилотники зафиксированы на Киевщинеи: работает ПВО
Поздно вечером 2 июля в Киевской области фиксировались вражеские беспилотники. По целям работали Силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.
Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий02.07.2025 23:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Магирус
показать весь комментарий02.07.2025 23:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий02.07.2025 23:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Магирус
показать весь комментарий03.07.2025 00:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль