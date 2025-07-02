Вражеские беспилотники зафиксированы на Киевщинеи: работает ПВО

Поздно вечером 2 июля в Киевской области фиксировались вражеские беспилотники. По целям работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

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