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Новости Атака БпЛА на Киевщину
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Вражеские беспилотники зафиксированы на Киевщинеи: работает ПВО

Атака шахидов

Поздно вечером 2 июля в Киевской области фиксировались вражеские беспилотники. По целям работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Читайте также: Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3868) Киевская область (4241) ПВО (2905)


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І ніхто не задається питанням: "А як вони туди долетіли?" Із космосу?
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02.07.2025 23:14 Ответить
А як наші долетають? Так само
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02.07.2025 23:17 Ответить
Наші - то наші.... А чому суцільного поля немає перехвату???
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02.07.2025 23:20 Ответить
Мабуть не так просто... 🤷
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03.07.2025 00:08 Ответить
 
 