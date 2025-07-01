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Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные Силы
Вечером 1 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Угроза применения вражеских ударных вражеских БПЛА для Сумской области.
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