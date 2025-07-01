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Новости Атака беспилотников
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Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные Силы

Россияне атакуют шахедами вечером 11 марта

Вечером 1 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Угроза применения вражеских ударных вражеских БПЛА для Сумской области.

Также читайте: Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3867) Шахед (1245) война в Украине (5001)


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собачня кацаплива, вона тільки створює більше хейту до себе.
хочя куди вже більше...
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01.07.2025 21:26 Ответить
Відволікають від Крима дамбаса і лугандона.
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01.07.2025 21:41 Ответить
Кацапські НПЗ ждуть українські дрони.
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01.07.2025 21:43 Ответить
 
 