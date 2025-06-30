РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10351 посетитель онлайн
Новости Атака беспилотников
1 818 3

Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 30 июня россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Вражеские БпЛА с Сумщины курсом на Харьковщину!

Читайте: Враг ударил "шахедом" рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге, потерь среди личного состава нет, ранены гражданские, - Сухопутные войска

Автор: 

беспилотник (3862) Воздушные силы (2481) Шахед (1243) война в Украине (4986)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.06.2025 21:25 Ответить
Тим часом в Одесі.... де нічого не можна і на хвилинку залишити без догляду!
показать весь комментарий
30.06.2025 21:48 Ответить
"Повтіряні сили"
показать весь комментарий
30.06.2025 22:22 Ответить
 
 