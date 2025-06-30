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Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные силы
Вечером 30 июня россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Вражеские БпЛА с Сумщины курсом на Харьковщину!
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Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий30.06.2025 21:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Only
показать весь комментарий30.06.2025 21:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Xander G
показать весь комментарий30.06.2025 22:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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