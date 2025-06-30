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Новини Атака безпілотників
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Україну атакують російські безпілотники, - Повтіряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 30 червня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.

Рух ударних безпілотників

  • Ворожі БпЛА з Сумщини  курсом на Харківщину!

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Ворожі БпЛА в північній, центральній та західній частині Харківщини курсом на південно-східний напрямок.
  • Ворожі БпЛА на півночі Донеччини курсом на схід.
  • Ворожий БпЛА у Запорізькій області. Залучено засоби для його збиття.

Читайте: Ворог ударив "шахедом" поряд із будівлею ТЦК у Кривому Розі, втрат серед особового складу немає, поранено цивільних, - Сухопутні війська

Автор: 

безпілотник (4443) Повітряні сили (2821) Шахед (1246) війна в Україні (5022)


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30.06.2025 21:25 Відповісти
Тим часом в Одесі.... де нічого не можна і на хвилинку залишити без догляду!
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30.06.2025 21:48 Відповісти
"Повтіряні сили"
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30.06.2025 22:22 Відповісти
эта музыка будет вечной
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30.06.2025 22:54 Відповісти
 
 