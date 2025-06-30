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Україну атакують російські безпілотники, - Повтіряні сили (оновлено)
Ввечері 30 червня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.
Рух ударних безпілотників
- Ворожі БпЛА з Сумщини курсом на Харківщину!
Оновлення щодо руху БпЛА
- Ворожі БпЛА в північній, центральній та західній частині Харківщини курсом на південно-східний напрямок.
- Ворожі БпЛА на півночі Донеччини курсом на схід.
- Ворожий БпЛА у Запорізькій області. Залучено засоби для його збиття.
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Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар30.06.2025 21:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Only
показати весь коментар30.06.2025 21:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Xander G
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buon calabrone
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