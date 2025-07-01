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Новини Атака безпілотників
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Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили

росіяни атакують шахедами ввечері 11 березня

Ввечері 1 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Загроза застосування ворожих ударних ворожих БпЛА для Сумської області.

Читайте: Запорізьку область атакують дрони та ракети, працює ППО, - ОВА

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безпілотник (4450) Шахед (1248) війна в Україні (5036)


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собачня кацаплива, вона тільки створює більше хейту до себе.
хочя куди вже більше...
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01.07.2025 21:26 Відповісти
 
 