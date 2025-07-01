Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили
Ввечері 1 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Загроза застосування ворожих ударних ворожих БпЛА для Сумської області.
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хочя куди вже більше...