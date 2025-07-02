Ворожі безпілотники зафіксовано на Київщині: працює ППО
Пізно ввечері 2 липня в Київській області фіксувалися ворожі безпілотники. По цілях працювали Сили протиповітряної оборони.
Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.
Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
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