Ворожі безпілотники зафіксовано на Київщині: працює ППО

Пізно ввечері 2 липня в Київській області фіксувалися ворожі безпілотники. По цілях працювали Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

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