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Новини Атака БпЛА на Київщину
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Ворожі безпілотники зафіксовано на Київщині: працює ППО

Атака шахедів

Пізно ввечері 2 липня в Київській області фіксувалися ворожі безпілотники. По цілях працювали Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Читайте також: Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4451) Київська область (4135) ППО (3346)


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І ніхто не задається питанням: "А як вони туди долетіли?" Із космосу?
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02.07.2025 23:14 Відповісти
А як наші долетають? Так само
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02.07.2025 23:17 Відповісти
Наші - то наші.... А чому суцільного поля немає перехвату???
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02.07.2025 23:20 Відповісти
Мабуть не так просто... 🤷
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03.07.2025 00:08 Відповісти
 
 