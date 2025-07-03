Каллас призвала Китай прекратить поддержку войны России против Украины

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас на встрече с главой МИД Китая Ван И, заявила, что поддержка России в войне против Украины со стороны китайских компаний представляет серьезную угрозу для европейской безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом передает Укринформ со ссылкой на Дипломатическую службу ЕС.

"Она призвала Китай немедленно прекратить любую материальную поддержку, которая помогает функционировать военно-промышленному комплексу России, и поддержать полное и безусловное прекращение огня и справедливый и прочный мир в Украине, основанный на полном уважении к Уставу Организации Объединенных Наций", - отметили в дипслужбе ЕС.

Каллас отметила серьезную угрозу, которую поддержка китайскими компаниями незаконной войны России представляет для европейской безопасности.

Она призвала Китай немедленно прекратить любую материальную поддержку в пользу военно-промышленного комплекса России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армии Украины и РФ приближаются к точке истощения, - FT