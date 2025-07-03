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Новости Прекращение войны Сотрудничество Китая и РФ
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Каллас призвала Китай прекратить поддержку войны России против Украины

каллас,кая

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас на встрече с главой МИД Китая Ван И, заявила, что поддержка России в войне против Украины со стороны китайских компаний представляет серьезную угрозу для европейской безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом передает Укринформ со ссылкой на Дипломатическую службу ЕС.

"Она призвала Китай немедленно прекратить любую материальную поддержку, которая помогает функционировать военно-промышленному комплексу России, и поддержать полное и безусловное прекращение огня и справедливый и прочный мир в Украине, основанный на полном уважении к Уставу Организации Объединенных Наций", - отметили в дипслужбе ЕС.

Каллас отметила серьезную угрозу, которую поддержка китайскими компаниями незаконной войны России представляет для европейской безопасности.

Она призвала Китай немедленно прекратить любую материальную поддержку в пользу военно-промышленного комплекса России.

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Автор: 

Китай (3070) Каллас Кая (243) война в Украине (5037)


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Закликанти, вони такі, все закликають і закликають....🤣🤣🤣
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03.07.2025 07:11 Ответить
С тем уже успехом китайский посол может призывать Каю Каллас прыгнуть с моста. Я не к тому, что это хорошо - просто вероятность такая же, что это случится в реальности. "Уважаемая Кая, мы в китайском посольстве крайне обеспокоены и расстроены происходящим и призываем вас как можно скорее спрыгнуть с моста". Каково, а?
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03.07.2025 07:33 Ответить
Сі бачив каю на пінькаллас
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03.07.2025 07:47 Ответить
Європі треба перестати купувати китайське і тоді в них, як і у москальні, не буде грошей на війну!
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03.07.2025 09:37 Ответить
 
 