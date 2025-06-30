Армии Украины и РФ приближаются к точке истощения, - FT

Военные оценки свидетельствуют, что как российские, так и украинские военные приближаются к черте истощения.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя Россия, вероятно, сможет поддерживать текущий уровень операций еще в течение года, Украина может достичь переломного момента в течение шести месяцев - если не получит значительной новой военной поддержки", - говорится в материале.

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Неофициально некоторые западные чиновники выражают еще более мрачные настроения, предупреждая о риске "катастрофического провала", если украинские военные будут на пределе возможностей и не получат значительного увеличения военной и финансовой помощи от своих западных союзников.

Также FT пишет об изменении настроений внутри власти Украины, которую заметили европейские лидеры. В частности, речь идет о неотложности, с которой Киев призывает к прекращению огня. Еще год-два назад такие призывы бы расценили как пораженство.

"Но среди европейских политиков мало кто верит, что Россия настроена соглашаться на прекращение огня. Один высокопоставленный чиновник считает, что главной целью России сейчас является захват Одессы, которую Владимир Путин считает исторически русским городом", - отмечают журналисты.

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