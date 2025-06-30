Армии Украины и РФ приближаются к точке истощения, - FT
Военные оценки свидетельствуют, что как российские, так и украинские военные приближаются к черте истощения.
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
"Хотя Россия, вероятно, сможет поддерживать текущий уровень операций еще в течение года, Украина может достичь переломного момента в течение шести месяцев - если не получит значительной новой военной поддержки", - говорится в материале.
Неофициально некоторые западные чиновники выражают еще более мрачные настроения, предупреждая о риске "катастрофического провала", если украинские военные будут на пределе возможностей и не получат значительного увеличения военной и финансовой помощи от своих западных союзников.
Также FT пишет об изменении настроений внутри власти Украины, которую заметили европейские лидеры. В частности, речь идет о неотложности, с которой Киев призывает к прекращению огня. Еще год-два назад такие призывы бы расценили как пораженство.
"Но среди европейских политиков мало кто верит, что Россия настроена соглашаться на прекращение огня. Один высокопоставленный чиновник считает, что главной целью России сейчас является захват Одессы, которую Владимир Путин считает исторически русским городом", - отмечают журналисты.
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Так один дядька сказав. Але це не точно.
Безумовно тактично - хвилями безрідного алкогольного московита можно пропихувати фронти , класти пачками цю худобу і захоплювати території але стратегічно це все одно буде поразка тим паче за такої підтримки української нації цивілізованими народами
- знає староруську/українську
- знає історію/любить Україну
- приховано/відкрито ненавидить московію
Ну то що є серед них етнічні українці? Чи ти асимільоване москвобіосміття попри недалекість власну зрівняв з етнічним українцем ?
по друге ми були колонізовані московитами 350 років! 350!
Я цілком усвідомлюю , що швидко стати суверенами не вийде може знадобитися і 100 років...
По марафону в тебе фантомні болі? Нашо про це говорити? Я ніде натяку навіть не давав
Отже це значить, що НАТО все одно не готове, а путін,якщо він не лох, не буде чекати, поки НАТО буде готове до 2030 року і він точно ударить раніше, до того, як країна НАТО підготується. Так, це може буде щось гібридне або тест..