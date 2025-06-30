РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9089 посетителей онлайн
Новости Прекращение войны
3 437 26

Армии Украины и РФ приближаются к точке истощения, - FT

ВСУ и армия РФ приближаются к пределу истощения. Подробности от FT

Военные оценки свидетельствуют, что как российские, так и украинские военные приближаются к черте истощения.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя Россия, вероятно, сможет поддерживать текущий уровень операций еще в течение года, Украина может достичь переломного момента в течение шести месяцев - если не получит значительной новой военной поддержки", - говорится в материале.

Читайте также: РФ стянула в Сумскую область 50 тыс. оккупантов, это втрое превосходит украинские силы, - The Wall Street Journal

Неофициально некоторые западные чиновники выражают еще более мрачные настроения, предупреждая о риске "катастрофического провала", если украинские военные будут на пределе возможностей и не получат значительного увеличения военной и финансовой помощи от своих западных союзников.

Также FT пишет об изменении настроений внутри власти Украины, которую заметили европейские лидеры. В частности, речь идет о неотложности, с которой Киев призывает к прекращению огня. Еще год-два назад такие призывы бы расценили как пораженство.

"Но среди европейских политиков мало кто верит, что Россия настроена соглашаться на прекращение огня. Один высокопоставленный чиновник считает, что главной целью России сейчас является захват Одессы, которую Владимир Путин считает исторически русским городом", - отмечают журналисты.

Читайте: Путин планирует сломать волю Запада, но этого нельзя допустить, - Вадефуль

Автор: 

россия (96455) боевые действия (4445) война в Украине (4986)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
та да , тобі з польськіх полуничних грядок видніше чім пацанам в окопах
показать весь комментарий
30.06.2025 16:43 Ответить
+9
показать весь комментарий
30.06.2025 16:51 Ответить
+8
Не поширюйте кацапські наративи, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та визволишви усі свої території, рано чи пізно, іншого не дано!
показать весь комментарий
30.06.2025 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Брюкі прєвращаются... Брюкі прєвращаются... Прєвращаются брюкі... (с)
показать весь комментарий
30.06.2025 16:39 Ответить
Не поширюйте кацапські наративи, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та визволишви усі свої території, рано чи пізно, іншого не дано!
показать весь комментарий
30.06.2025 16:40 Ответить
та да , тобі з польськіх полуничних грядок видніше чім пацанам в окопах
показать весь комментарий
30.06.2025 16:43 Ответить
Так вони усі, оці імпортні патріоти готові віддати життя за Україну, але.... не своє та не своїх близьких
показать весь комментарий
30.06.2025 17:09 Ответить
А ще буде наймогутнішою країною світу, замість США.
Так один дядька сказав. Але це не точно.
показать весь комментарий
30.06.2025 16:52 Ответить
Це така антиукраїнська іронія?
показать весь комментарий
30.06.2025 16:57 Ответить
Ні, просто українська.
показать весь комментарий
30.06.2025 16:59 Ответить
Це не антиукраїнська іронія ,а гівномарафонівська пропаганда і зєліні відосікі.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:16 Ответить
Ніколи біосміття не зможе підкорити націю, приклад фіни, японці, німці, євреї ...
Безумовно тактично - хвилями безрідного алкогольного московита можно пропихувати фронти , класти пачками цю худобу і захоплювати території але стратегічно це все одно буде поразка тим паче за такої підтримки української нації цивілізованими народами
показать весь комментарий
30.06.2025 16:42 Ответить
Правда серед того "біосміття " багато етнічних українців( навіть з генеральськими зірочками ,типу кобилаша і ще багато кого ) і не потрібно тут розповідати про яничарів, запроданців і т.д ,щось забагато зрадників ,як для одного окремо взятого народу
показать весь комментарий
30.06.2025 17:20 Ответить
Етнічний українець це:
- знає староруську/українську
- знає історію/любить Україну
- приховано/відкрито ненавидить московію

Ну то що є серед них етнічні українці? Чи ти асимільоване москвобіосміття попри недалекість власну зрівняв з етнічним українцем ?
показать весь комментарий
30.06.2025 17:28 Ответить
Так таких і на Україні меншість ,не те що на кацапщині ,навіть в Києві більшість молоді розмовляє кацапського ,ось такі от реалії ,а не як ти пишеш моя "власна недалекість " ,бо я ,на відміну від тебе живу в реальному світі ,а не як ти в паралельній реальності гівномарафонівської пропаганди і зєліних відосіків , з якого та ж пропаганда ліпить українського "патріота " і "націоналіста "
показать весь комментарий
30.06.2025 17:38 Ответить
По перше не на ! А в Україні!
по друге ми були колонізовані московитами 350 років! 350!
Я цілком усвідомлюю , що швидко стати суверенами не вийде може знадобитися і 100 років...
По марафону в тебе фантомні болі? Нашо про це говорити? Я ніде натяку навіть не давав
показать весь комментарий
30.06.2025 18:04 Ответить
Одесу він хотів ше 2022 р шоб дістатись до Придністров"я
показать весь комментарий
30.06.2025 16:43 Ответить
Ніяке не пораженство. Влада закликає до припинення вогню, бо добре знає, що пуйло цього боїться. Ну і тромбу дурню показує, що пуйло не спинеться і премії Нобеля йому не бачити.
показать весь комментарий
30.06.2025 16:46 Ответить
Вкид. Зараз подібний alarm буде валом валити з усіх проплачених кацапами ротів та статейок. Справи у кацапів в економіці хренові. Серед біомаси разброд і шатанія .***** кров з носу треба примусити Україну до виконання своїх хотєлок.
показать весь комментарий
30.06.2025 16:48 Ответить
Виснаження армій в підсумку вирішиться двома способами - одним союзники поставлять ще більше техніки, дронів і ракет, іншим скажуть проводити більш жорстку мобілізацію населення і воювати чим є.
показать весь комментарий
30.06.2025 16:49 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2025 16:51 Ответить
Одесу вони точно не візьмуть, а от лівий берег Дніпра хто зна
показать весь комментарий
30.06.2025 16:58 Ответить
Не НАТО, не Вашингтон толком не знають, що ж робити з москвою, до сих пір стратегія не змінна хоча багато яких обставин у світі зазнали суттєвих змін. Насторожують деякі заяви "Ми готуємося до 2029 року, щоб ми були готові зупинити росію, якщо вона атакує країни НАТО, а колишній командуючий військовий комітету НАТО [мова про Роба Бауера, - ред.] після відставки заявив: якщо Естонія буде атакована і там буде така атака невелика, ну, може 5-та стаття не буде застосована."
Отже це значить, що НАТО все одно не готове, а путін,якщо він не лох, не буде чекати, поки НАТО буде готове до 2030 року і він точно ударить раніше, до того, як країна НАТО підготується. Так, це може буде щось гібридне або тест..
показать весь комментарий
30.06.2025 17:39 Ответить
 
 