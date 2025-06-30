Армії України та РФ наближаються до точки виснаження, - FT

Військові оцінки свідчать, що як російські, так і українські військові наближаються до межі виснаження.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

"Хоча Росія, ймовірно, зможе підтримувати поточний рівень операцій ще протягом року, Україна може досягти переломного моменту протягом шести місяців - якщо не отримає значної нової військової підтримки", - йдеться в матеріалі.

Читайте також: РФ стягнула до Сумщини 50 тис. окупантів, це втричі перевершує українські сили, - The Wall Street Journal

Неофіційно деякі західні чиновники висловлюють ще більш похмурі настрої, попереджаючи про ризик "катастрофічного провалу", якщо українські військові будуть на межі можливостей і не отримають значного збільшення військової та фінансової допомоги від своїх західних союзників.

Також FT пише про зміну настроїв всередині влади України, яку помітили європейські лідери. Зокрема йдеться про невідкладність, з якою Київ закликає до припинення вогню. Ще рік-два тому такі заклики б розцінили як пораженство.

"Але серед європейських політиків мало хто вірить, що Росія налаштована погоджуватися на припинення вогню. Один високопоставлений чиновник вважає, що головною метою Росії зараз є захоплення Одеси, яку Володимир Путін вважає історично російським містом", - зазначають журналісти.

Читайте: Путін планує зламати волю Заходу, але цього не можна допустити, - Вадефуль