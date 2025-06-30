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Новини Припинення війни
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Армії України та РФ наближаються до точки виснаження, - FT

ЗСУ та армія РФ наближаються до межі виснаження. Подробиці від FT

Військові оцінки свідчать, що як російські, так і українські військові наближаються до межі виснаження.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

"Хоча Росія, ймовірно, зможе підтримувати поточний рівень операцій ще протягом року, Україна може досягти переломного моменту протягом шести місяців - якщо не отримає значної нової військової підтримки", - йдеться в матеріалі.

Читайте також: РФ стягнула до Сумщини 50 тис. окупантів, це втричі перевершує українські сили, - The Wall Street Journal

Неофіційно деякі західні чиновники висловлюють ще більш похмурі настрої, попереджаючи про ризик "катастрофічного провалу", якщо українські військові будуть на межі можливостей і не отримають значного збільшення військової та фінансової допомоги від своїх західних союзників.

Також FT пише про зміну настроїв всередині влади України, яку помітили європейські лідери. Зокрема йдеться про невідкладність, з якою Київ закликає до припинення вогню. Ще рік-два тому такі заклики б розцінили як пораженство.

"Але серед європейських політиків мало хто вірить, що Росія налаштована погоджуватися на припинення вогню. Один високопоставлений чиновник вважає, що головною метою Росії зараз є захоплення Одеси, яку Володимир Путін вважає історично російським містом", - зазначають журналісти.

Читайте: Путін планує зламати волю Заходу, але цього не можна допустити, - Вадефуль

Автор: 

росія (66478) бойові дії (4199) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+9
та да , тобі з польськіх полуничних грядок видніше чім пацанам в окопах
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30.06.2025 16:43 Відповісти
+7
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30.06.2025 16:51 Відповісти
+6
Не поширюйте кацапські наративи, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та визволишви усі свої території, рано чи пізно, іншого не дано!
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30.06.2025 16:40 Відповісти
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30.06.2025 16:39 Відповісти
Не поширюйте кацапські наративи, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та визволишви усі свої території, рано чи пізно, іншого не дано!
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30.06.2025 16:40 Відповісти
та да , тобі з польськіх полуничних грядок видніше чім пацанам в окопах
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30.06.2025 16:43 Відповісти
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти *****!
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30.06.2025 16:50 Відповісти
Звеш до себе в гості? )) Сиди там сам))
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30.06.2025 17:11 Відповісти
Так вони усі, оці імпортні патріоти готові віддати життя за Україну, але.... не своє та не своїх близьких
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30.06.2025 17:09 Відповісти
А ще буде наймогутнішою країною світу, замість США.
Так один дядька сказав. Але це не точно.
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30.06.2025 16:52 Відповісти
Це така антиукраїнська іронія?
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30.06.2025 16:57 Відповісти
Ні, просто українська.
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30.06.2025 16:59 Відповісти
Це не антиукраїнська іронія ,а гівномарафонівська пропаганда і зєліні відосікі.
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30.06.2025 17:16 Відповісти
Ніколи біосміття не зможе підкорити націю, приклад фіни, японці, німці, євреї ...
Безумовно тактично - хвилями безрідного алкогольного московита можно пропихувати фронти , класти пачками цю худобу і захоплювати території але стратегічно це все одно буде поразка тим паче за такої підтримки української нації цивілізованими народами
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30.06.2025 16:42 Відповісти
Правда серед того "біосміття " багато етнічних українців( навіть з генеральськими зірочками ,типу кобилаша і ще багато кого ) і не потрібно тут розповідати про яничарів, запроданців і т.д ,щось забагато зрадників ,як для одного окремо взятого народу
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30.06.2025 17:20 Відповісти
Етнічний українець це:
- знає староруську/українську
- знає історію/любить Україну
- приховано/відкрито ненавидить московію

Ну то що є серед них етнічні українці? Чи ти асимільоване москвобіосміття попри недалекість власну зрівняв з етнічним українцем ?
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30.06.2025 17:28 Відповісти
Одесу він хотів ше 2022 р шоб дістатись до Придністров"я
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30.06.2025 16:43 Відповісти
Ніяке не пораженство. Влада закликає до припинення вогню, бо добре знає, що пуйло цього боїться. Ну і тромбу дурню показує, що пуйло не спинеться і премії Нобеля йому не бачити.
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30.06.2025 16:46 Відповісти
Вкид. Зараз подібний alarm буде валом валити з усіх проплачених кацапами ротів та статейок. Справи у кацапів в економіці хренові. Серед біомаси разброд і шатанія .***** кров з носу треба примусити Україну до виконання своїх хотєлок.
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30.06.2025 16:48 Відповісти
Виснаження армій в підсумку вирішиться двома способами - одним союзники поставлять ще більше техніки, дронів і ракет, іншим скажуть проводити більш жорстку мобілізацію населення і воювати чим є.
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30.06.2025 16:49 Відповісти
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30.06.2025 16:51 Відповісти
Одесу вони точно не візьмуть, а от лівий берег Дніпра хто зна
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30.06.2025 16:58 Відповісти
 
 