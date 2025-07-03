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Новини Припинення війни Співпраця Китаю та РФ
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Каллас закликала Китай припинити підтримку війни Росії проти України

каллас,кая

Глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас на зустрічі з очільником МЗС Китаю Ван Ї, заявила, що підтримка Росії у війні проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для європейської безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це передає Укрінформ із посиланням на Дипломатичну службу ЄС.

"Вона закликала Китай негайно припинити будь-яку матеріальну підтримку, що допомагає функціонувати військово-промисловому комплексу Росії, та підтримати повне і безумовне припинення вогню та справедливий і міцний мир в Україні, заснований на повній повазі до Статуту Організації Об’єднаних Націй", - зазначили в дипслужбі ЄС.

Каллас наголосила на серйозній загрозі, яку підтримка китайськими компаніями незаконної війни Росії становить для європейської безпеки.

Вона закликала Китай негайно припинити будь-яку матеріальну підтримку на користь військово-промислового комплексу Росії.

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Автор: 

Китай (4749) Каллас Кая (311) війна в Україні (5126)


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Закликанти, вони такі, все закликають і закликають....🤣🤣🤣
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03.07.2025 07:11 Відповісти
С тем уже успехом китайский посол может призывать Каю Каллас прыгнуть с моста. Я не к тому, что это хорошо - просто вероятность такая же, что это случится в реальности. "Уважаемая Кая, мы в китайском посольстве крайне обеспокоены и расстроены происходящим и призываем вас как можно скорее спрыгнуть с моста". Каково, а?
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03.07.2025 07:33 Відповісти
Сі бачив каю на пінькаллас
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03.07.2025 07:47 Відповісти
Європі треба перестати купувати китайське і тоді в них, як і у москальні, не буде грошей на війну!
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03.07.2025 09:37 Відповісти
 
 