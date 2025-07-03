Каллас закликала Китай припинити підтримку війни Росії проти України

Глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас на зустрічі з очільником МЗС Китаю Ван Ї, заявила, що підтримка Росії у війні проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для європейської безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ із посиланням на Дипломатичну службу ЄС.

"Вона закликала Китай негайно припинити будь-яку матеріальну підтримку, що допомагає функціонувати військово-промисловому комплексу Росії, та підтримати повне і безумовне припинення вогню та справедливий і міцний мир в Україні, заснований на повній повазі до Статуту Організації Об’єднаних Націй", - зазначили в дипслужбі ЄС.

Каллас наголосила на серйозній загрозі, яку підтримка китайськими компаніями незаконної війни Росії становить для європейської безпеки.

Вона закликала Китай негайно припинити будь-яку матеріальну підтримку на користь військово-промислового комплексу Росії.

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