Враг атаковал Синельниковский район Днепропетровской области КАБом, погиб мужчина
Утром 3 июля российские захватчики атаковали Великомихайловскую громаду Днепропетровской области КАБом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
В результате российского удара погиб мужчина. Также загорелся частный дом.
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