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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Враг атаковал Синельниковский район Днепропетровской области КАБом, погиб мужчина

Последствия обстрелов Днепропетровской области

Утром 3 июля российские захватчики атаковали Великомихайловскую громаду Днепропетровской области КАБом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В результате российского удара погиб мужчина. Также загорелся частный дом.

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Автор: 

КАБ (399) Днепропетровская область (4184) Синельниковский район (112)


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