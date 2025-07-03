Ворог атакував Синельниківський район Дніпропетровщини КАБом, загинув чоловік
Зранку 3 липня російські загарбники атакували Великомихайлівську громаду Дніпропетровської області КАБом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок російського удару загинув чоловік. Також зайнявся приватний будинок.
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