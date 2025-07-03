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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог атакував Синельниківський район Дніпропетровщини КАБом, загинув чоловік

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Зранку 3 липня російські загарбники атакували Великомихайлівську громаду Дніпропетровської області КАБом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок російського удару загинув чоловік. Також зайнявся приватний будинок.

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Автор: 

КАБ (400) Дніпропетровська область (3966) Синельниківський район (112)


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