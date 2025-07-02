7 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини, - ОВА. ФОТОрепортаж
2 липня внаслідок російських обстрілів Нікопольського району постраждали семеро людей. П'ятеро госпіталізовані, серед них – 17-річна дівчина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Тамтешні населені пункти російська армія тероризувала безпілотниками та артилерією. Сталося кілька пожеж. Зокрема, горіло поле з пшеницею. Всі займання рятувальники приборкали. Пошкоджені 2 приватні будинки, 3 господарські споруди, ще одна – знищена. Понівечені авто, гараж, підприємство, інфраструктура", - розповів він.
"По Синельниківщині ворог вгатив КАБами. Під ударом була Межівська громада. Потрощені майже три десятки будинків, 2 машини, будівлі, що не експлуатувалися. За уточненою інформацією, вночі агресор поцілив FPV-дроном по Межівській громаді, рано вранці – артилерією по Великомихайлівській. Пошкоджені інфраструктура і оселя", - йдеться в повідомленні.
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Але ... в тимчасово окупованому Росією Криму ліквідували першого заступника командувача Чорноморським флотом Ільдара Ахмерова та він також являється начальником штабу флоту, і має звання віце-адмірала.
Наразі інформація потребує підтвердження, адже походить з російських джерел. Першими про втрату написали так звані військові кореспонденти у Telegram.
Z-блогери опублікували схожі пости зі словами: "Це війна", натякаючи на велику втрату для армії Росії. Згодом в одному з каналів з'явилось повідомлення, що "внаслідок підлого удару Головного розвідувального управління Міноборони України загинув Ільдар Ахмеров". Щоправда, у дописі його називають "командувачем Чорноморського флоту рф".
Проте, в офіційних джерелах йдеться, що з 2024 року командувачем Чорноморського флоту є адмірал Сергій Пінчук. Тим часом Ільдар Ахмеров є начальником штабу, першим заступником командувача Чорноморського флоту ВМФ РФ з 2024 року.