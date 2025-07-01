Чотири райони Дніпропетровщини зазнали ворожих атак: є загиблі, пошкоджено будинки, магазини, підприємство та ферму. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 1 липня російські війська завдавали ударів по Кам'янському, Павлоградському, Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровської області, внаслідок чого є загиблі та руйнування.

Про наслідки ворожих атак розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Кам'янський район

"На жаль, через ворожий терор сьогодні знову загинули люди. Висловлюю щирі співчуття їхнім рідним і близьким", - написав він.

Зазначається, що внаслідок ракетного удару в Кам'янському районі є руйнування інфраструктури та магазинів. Пожежу рятувальники загасили.







Павлоградський район

Унаслідок атаки БпЛА у Богданівській громаді Павлоградського району пошкоджено ферму. Побиті 6 одиниць сільськогосподарської техніки. Загинули 40 голів свійських тварин.

Дивіться: Наслідки ракетного удару РФ по Кам’янському району Дніпропетровщини: є жертви та руйнування. ФОТОрепортаж

Синельниківський район

Росіяни вдарили FPV-дроном по Маломихайлівській громаді, що на Синельниківщині. Понівечений ресторан.

Нікопольський район

Протягом дня від ударів потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний будинок, сільськогосподарське підприємство, комбайн, мопед та лінія електропередач.

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