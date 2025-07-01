УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11865 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
689 2

Чотири райони Дніпропетровщини зазнали ворожих атак: є загиблі, пошкоджено будинки, магазини, підприємство та ферму. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 1 липня російські війська завдавали ударів по Кам'янському, Павлоградському, Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровської області, внаслідок чого є загиблі та руйнування.

Про наслідки ворожих атак розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Кам'янський район

"На жаль, через ворожий терор сьогодні знову загинули люди. Висловлюю щирі співчуття їхнім рідним і близьким", - написав він.

Зазначається, що внаслідок ракетного удару в Кам'янському районі є руйнування інфраструктури та магазинів. Пожежу рятувальники загасили.

Обстріли Дніпропетровщини 1 липня
Обстріли Дніпропетровщини 1 липня
Обстріли Дніпропетровщини 1 липня

Павлоградський район

Унаслідок атаки БпЛА у Богданівській громаді Павлоградського району пошкоджено ферму. Побиті 6 одиниць сільськогосподарської техніки. Загинули 40 голів свійських тварин.

Дивіться: Наслідки ракетного удару РФ по Кам’янському району Дніпропетровщини: є жертви та руйнування. ФОТОрепортаж

Синельниківський район

Росіяни вдарили FPV-дроном по Маломихайлівській громаді, що на Синельниківщині. Понівечений ресторан.

Нікопольський район

Протягом дня від ударів потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний будинок, сільськогосподарське підприємство, комбайн, мопед та лінія електропередач.

Читайте: Армія РФ вночі вдарила по Дніпропетровщині: пошкоджені сільськогосподарські підприємства, техніка й автівки

Обстріли Дніпропетровщини 1 липня
Обстріли Дніпропетровщини 1 липня
Обстріли Дніпропетровщини 1 липня

Автор: 

обстріл (29596) Нікополь (1264) Дніпропетровська область (3950) Кам’янський район (10) Нікопольський район (305) Павлоградський район (26) Синельниківський район (110)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли ж ти здохнеш , ху- ло кончений 🤬
показати весь коментар
01.07.2025 19:03 Відповісти
А де наша відповідь по сільхозпідприємствав рашки?
показати весь коментар
01.07.2025 19:24 Відповісти
 
 