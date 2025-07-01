Четыре района Днепропетровщины подверглись вражеским атакам: есть погибшие, повреждены дома, магазины, предприятие и ферма. ФОТОрепортаж
В течение дня 1 июля российские войска наносили удары по Каменскому, Павлоградскому, Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие и разрушения.
О последствиях вражеских атак рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Каменский район
"К сожалению, из-за вражеского террора сегодня снова погибли люди. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким", - написал он.
Отмечается, что в результате ракетного удара в Каменском районе есть разрушения инфраструктуры и магазинов. Пожар спасатели потушили.
Павлоградский район
В результате атаки БПЛА в Богдановской громаде Павлоградского района повреждена ферма. Побиты 6 единиц сельскохозяйственной техники. Погибли 40 голов домашних животных.
Синельниковский район
Россияне ударили FPV-дроном по Маломихайловской громаде, что на Синельниковщине. Поврежден ресторан.
Никопольский район
В течение дня от ударов страдали Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская громады. Повреждены пятиэтажка, частный дом, сельскохозяйственное предприятие, комбайн, мопед и линия электропередач.
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