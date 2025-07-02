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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Рашисти вдарили FPV-дроном по Нікополю: поранено 4 людини, один чоловік "важкий". ФОТОрепортаж

Зранку 2 липня 2025 року війська РФ ударили FPV-дроном по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, у Нікополі через атаку FPV-дроном поранені 4 людини.

"Всі госпіталізовані. Чоловік 65 років - "важкий". Ще двоє, 44 і 49 років, та 40-річна жінка у стані середньої тяжкості", - уточнив Лисак.

Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу

Автор: 

Нікополь (1265) Дніпропетровська область (3958) Нікопольський район (307)


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