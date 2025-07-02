Рашисти вдарили FPV-дроном по Нікополю: поранено 4 людини, один чоловік "важкий". ФОТОрепортаж

Зранку 2 липня 2025 року війська РФ ударили FPV-дроном по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Нікополі через атаку FPV-дроном поранені 4 людини.

"Всі госпіталізовані. Чоловік 65 років - "важкий". Ще двоє, 44 і 49 років, та 40-річна жінка у стані середньої тяжкості", - уточнив Лисак.







