Рашисты ударили FPV-дроном по Никополю: ранены 4 человека, один мужчина в тяжелом состоянии. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 2 июля 2025 года войска РФ ударили FPV-дроном по Никополю Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Никополе из-за атаки FPV-дроном ранены 4 человека.

"Все госпитализированы. Мужчина 65 лет - в тяжелом состоянии. Еще двое, 44 и 49 лет, и 40-летняя женщина в состоянии средней тяжести", - уточнил Лысак.







