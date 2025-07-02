Рашисты ударили FPV-дроном по Никополю: ранены 4 человека, один мужчина в тяжелом состоянии. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 2 июля 2025 года войска РФ ударили FPV-дроном по Никополю Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Никополе из-за атаки FPV-дроном ранены 4 человека.
"Все госпитализированы. Мужчина 65 лет - в тяжелом состоянии. Еще двое, 44 и 49 лет, и 40-летняя женщина в состоянии средней тяжести", - уточнил Лысак.
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